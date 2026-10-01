"Bist ein Monster": Hati trennt sich im Sommerhaus von Alex

Achtung, Spoiler!

Im Sommerhaus der Stars kommt es zum großen Knall: Hati Suárez beendet in der siebten Folge vor laufenden Kameras ihre Beziehung zu Alexander Molz (31). Wie Bild berichtet, ist ein weiterer heftiger Streit während der Dreharbeiten in Bocholt der Auslöser für das Liebes-Aus. Die Reality-TV-Bekanntheit zieht daraufhin einen klaren Schlussstrich und macht ihrem Partner unmissverständlich klar, dass es für sie kein Zurück mehr gibt. "Ich trenne mich jetzt, das war's", erklärt sie laut dem Blatt in der Folge. Der Schauspieler will die Trennung offenbar nicht akzeptieren: Er läuft Hati hinterher, geht vor ihr auf die Knie und fleht sie an, bei ihm zu bleiben. Doch sie weist ihn ab und hält an ihrer Entscheidung fest. Zu sehen ist die Folge ab dem 6. Oktober 2026 bei RTL+, eine Woche später wird sie auch im Fernsehen ausgestrahlt.

Während der Auseinandersetzung soll Alexander Hati bedrängt haben. Laut Bild reißt sie sich daraufhin von ihm los und trifft ihn dabei leicht. Einige Mitkandidaten nehmen die Bewegung offenbar als Tritt wahr, das Blatt beschreibt sie hingegen als Losreißen. Verletzt wird Alexander nicht. Ihren Entschluss begründet Hati mit deutlichen Worten: "Ich muss hier weg, ich kann nicht mehr. Wenn ich hier bleibe, ist es für ihn nur das Zeichen, dass er mit mir machen kann, was er will. Ich habe zu viel mit mir machen lassen, es ist vorbei. Mein Herz tut weh, mein Verstand verliert sich langsam." Anschließend erhebt sie schwere Vorwürfe gegen ihren Partner: "Du hast alles kaputt gemacht. Du bist ein Monster geworden hier drin, verrückt. Ich lass' mir das nicht gefallen, Alex. Du bist nicht mein Mann. Ich will nichts mehr von dir. Es reicht." Als er ihr weiter folgt, entgegnet sie lediglich: "Verpiss dich!" Auf die Frage, ob die Produktion in der Situation hätte eingreifen müssen, erklärt RTL: "Den Entwicklungen in den noch unveröffentlichten Folgen möchten wir nicht vorgreifen. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir uns dazu derzeit nicht weiter äußern."

Monate nach den Dreharbeiten blickt die Influencerin selbstkritisch auf den Eklat zurück. "Wenn ein Streit für mich ausweglos wirkte, wollte ich am liebsten raus. Gleichzeitig kamen die Gefühle für ihn und die Angst hoch, dass wir es nicht schaffen", erklärt sie gegenüber Bild. Sie räumt zudem ein: "Heute weiß ich, dass meine Worte ihn verletzt haben und ich anders damit hätte umgehen müssen." Alexander führt die Eskalation darauf zurück, dass sich zwischen den beiden über längere Zeit vieles angestaut habe. Deshalb hätten bereits Kleinigkeiten zu großen Auseinandersetzungen führen können. Auch die Bedingungen in der Show hätten die Situation verschärft. "Du bist 24 Stunden zusammen, hast Kameras um dich und kannst den ganzen Dingen nicht aus dem Weg gehen", erklärt er. Außerhalb des Formats hätten sie sich zurückziehen und durchatmen können. Ob die beiden nach den Dreharbeiten getrennt geblieben sind oder wieder zueinandergefunden haben, bleibt offen. Zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus wollen sich weder Hati noch Alexander äußern.

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RTL Hati Suarez und Alexander Molz im "Sommerhaus der Stars"

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RTL Hati Suarez im "Sommerhaus der Stars"

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RTL Ĥati und Alex, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

Instagram / hatisuarez Alexander Molz und Hati Suarez, Januar 2026