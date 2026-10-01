Kate schwärmt plötzlich von Prinz Williams grünem Daumen

Wer hätte gedacht, dass der künftige König sich gerne die Hände schmutzig macht? Prinz William (44) hat offenbar einen ziemlich grünen Daumen – und ausgerechnet seine Frau plauderte das jetzt bei einem offiziellen Termin aus. Prinzessin Kate (44) besuchte im Vorfeld der Aktionswoche Addiction Awareness Week den Garten der Hilfsorganisation Forward Trust und packte bei einem wöchentlichen Gartenangebot für Menschen mit Suchterkrankungen selbst mit an. Von der üppigen Bepflanzung zeigte sich die Prinzessin von Wales sichtlich beeindruckt und sprach laut The Independent von einer "fantastischen Umgebung". Gegenüber dem Mitarbeiter Liam King brachte sie dann William ins Spiel und schlug vor, dass er sich den Garten ebenfalls anschauen sollte: "Er weiß viel darüber, er ist wirklich leidenschaftlich dabei." Ob sie selbst denn auch gärtnere? Da fiel Kates Antwort deutlich bescheidener aus: "Ein bisschen."

Kate hob bei dem Termin außerdem hervor, wie wertvoll solche Außenbereiche für Heilung, Austausch und die Zusammenarbeit verschiedener Organisationen seien. "Orte wie dieser sind so wichtig, damit viele verschiedene Organisationen zusammenkommen und sie nutzen können. Oft wissen die Menschen nicht, wohin sie gehen sollen", stellte sie gegenüber The Independent klar. Im Gespräch mit Betroffenen erklärte die Royal zudem, dass bei Suchterkrankungen die Ursachen verstanden und offene Gespräche angestoßen werden müssen.

2011 gaben sich William und Kate das Jawort, gemeinsam haben sie drei Kinder. Mit ihrer Bemerkung über das Gartenwissen ihres Mannes gewährte die Prinzessin einen seltenen kleinen Einblick in dessen private Interessen. Nach ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2024 nimmt Kate inzwischen wieder vermehrt öffentliche Termine wahr. Nur wenige Tage vor dem Gartenbesuch hatte sie gemeinsam mit ihrem Mann die britische Premiere von "Digger" besucht. Es war ihr erster Auftritt bei einer Filmpremiere seit mehreren Jahren.

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Getty Images Bei einem Besuch in Princetown spricht Prinz William über den neuen Princetown Community Fund

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Getty Images Prinzessin Kate bei der Weltpremiere von "Digger" in London