Ganz privat: Jim Carrey soll seine Freundin geheiratet haben

Jim Carrey (64) hat zum dritten Mal geheiratet. Der Schauspieler gab seiner langjährigen Partnerin Min Ah vor Kurzem in Los Angeles das Jawort. Ein Sprecher bestätigte die Trauung gegenüber dem Magazin People. Auch TMZ berichtete unter Berufung auf Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, über die Eheschließung. Gefeiert wurde offenbar im ganz kleinen Rahmen. Nähere Angaben zum genauen Termin oder zur Gästeliste gibt es bislang nicht. Überraschend kommt die Meldung allemal: Erst im Februar dieses Jahres hatten sich der Komiker und die in Los Angeles lebende Schauspielerin und Künstlerin bei den César Awards in Paris offiziell als Paar gezeigt. Wer also dachte, die beiden ließen es nach ihrem Red-Carpet-Debüt gemütlich angehen, wurde eines Besseren belehrt.

Bei der französischen Preisverleihung nahm Jim einen Ehrenpreis entgegen – und Min Ah war an seiner Seite. Mit dabei waren auch seine Tochter Jane Carrey und sein Enkel Jackson. In seiner Dankesrede fand der Hollywoodstar emotionale Worte für seine Liebsten. "Danke an meine wundervolle Familie, meine Tochter Jane und meinen Enkel Jackson. Ich liebe euch jetzt und für immer", sagte er laut Variety. Und weiter: "Danke an meine erhabene Gefährtin Mina. Ich liebe dich, Mina." Ganz neu war das Glück zu diesem Zeitpunkt übrigens nicht – schon im Februar 2022 wurden sie bei einem gemeinsamen Abend in Los Angeles gesichtet. Danach hielten sie ihre Verbindung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auf das offizielle Liebesdebüt folgte nun innerhalb weniger Monate die Nachricht von ihrer Hochzeit.

Für den "Bruce Allmächtig"-Darsteller ist es bereits die dritte Ehe. 1987 heiratete er die frühere Schauspielerin Melissa Womer, die damals als Kellnerin im Comedy Store arbeitete. Aus dieser Beziehung stammt seine Tochter Jane – durch sie wurde Jim später auch Großvater von Jackson. 1996 gab er seiner "Dumm und Dümmer"-Kollegin Lauren Holly (62) das Jawort – allerdings war das Kapitel bereits rund ein Jahr später mit der Scheidung beendet. Dass Familie für den Komiker einen hohen Stellenwert hat, machte er bei seiner César-Dankesrede deutlich. Dort erwähnte er neben Min Ah, Jane und Jackson auch seinen verstorbenen Vater Percy Joseph Carrey. Ihm verdanke er nach eigenen Worten das Verständnis dafür, was Liebe, Großzügigkeit und Lachen wirklich wert sind.

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Imago Jim Carrey bei der Premiere von "Sonic The Hedgehog 3" im TCL Chinese Theatre IMAX in Los Angeles, 2024

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Getty Images Jane Erin Carrey, Jim Carrey, Min Ah und Riley Jackson bei den 51. César-Filmpreisen in Paris am L'Olympia

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Getty Images Jim Carrey backstage bei den 51. César-Filmpreisen in L’Olympia, Paris, 26. Februar 2026