Krebskranke Beverley Callard gibt hoffnungsvolles Update

Beverley Callard hat ihren Fans ein ermutigendes Update zu ihrer Krebsbehandlung gegeben. Die 69-jährige Schauspielerin, die als Liz McDonald in "Coronation Street" bekannt wurde, kämpft seit Anfang des Jahres gegen Brustkrebs und unterzieht sich derzeit einer Strahlentherapie. Auf Instagram meldete sie sich nun in einem kurzen Video aus dem Garten des St. Luke's Hospitals und verkündete eine gute Neuigkeit: "Gerade Nummer sechs beendet. Über die Hälfte!" Insgesamt zwölf Sitzungen stehen auf ihrem Plan – mehr als die Hälfte hat sie damit nun hinter sich gebracht.

Zu Hause ließ sie sich dann von ihren beiden Giant Black Russian Terriern begrüßen, die kaum von ihrer Seite wichen. "Ich wollte nur ein bisschen Ruhe!", scherzte Beverley. Ihr Ehemann Jon kommentierte das Treiben trocken von hinter der Kamera: "Die sind doch nicht zu fassen – schon allein, dass sie auf dem Sofa sitzen sollten, geht eigentlich gar nicht." Beverley antwortete lächelnd: "Ich weiß, aber sie haben mich vermisst." Das Update kommt kurz nach einem weiteren wichtigen Meilenstein für die Schauspielerin: Erst vor Kurzem kehrte Beverley für die irische Seifenoper "Fair City" vor die Kamera zurück – nach vier Monaten Pause. Ihren ersten Tag am Set beschrieb sie als "fantastisch" und erzählte, dass sie sich sofort wieder wie zu Hause gefühlt habe.

Beverley war Anfang dieses Jahres nach Irland gezogen, um dort die Rolle der Lily in "Fair City" zu spielen. Ausgerechnet kurz vor ihrem ersten Drehtag erhielt sie dann den Anruf ihres Arztes mit der Diagnose Brustkrebs – im frühen Stadium. Im April wurde der Tumor operativ entfernt, die anschließenden Tests zeigten eine geringe Aggressivität. Der Weg zur Strahlentherapie war anschließend von bürokratischen Hürden geprägt: Ihre medizinischen Unterlagen mussten erst zwischen Großbritannien und Irland übermittelt werden, was für erhebliche Verzögerungen sorgte und den Beginn der Behandlung hinauszögerte.

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Getty Images Beverley Callard beim "I'm a Celebrity... South Africa" 2026 Photocall im Ham Yard Hotel in London

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Getty Images Beverley Callard im März 2012 in Manchester

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Getty Images Beverley Callard beim Photocall zu "I'm a Celebrity... South Africa" im Ham Yard Hotel, London, am 9. März 2026

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Wie gefällt euch Beverleys hoffnungsvolles Klinik-Update mit den Sofa-Hunden? Zum Dahinschmelzen – Humor und Hunde, besser geht's nicht. Süß, aber ich bin Team Jon: Vom Sofa gehört ihr runter! Ergebnis anzeigen