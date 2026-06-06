Brustkrebs: Beverley Callard wartet vergeblich auf Therapie

Beverley Callard kämpft sich durch einen wahren Behördendschungel: Die britische Schauspielerin, bekannt durch ihre jahrzehntelange Rolle als Liz McDonald in "Coronation Street", wartet in Irland weiterhin vergeblich auf einen Termin für ihre Strahlentherapie. Obwohl sie bereits von Ärzten an eine Radiologin überwiesen wurde und diese ihr versichert hatte, dass ein Termin schnell zustande kommen werde, gibt es noch immer keine Bestätigung. Der vorläufige Höhepunkt des Frustrierenden: Als Beverley nach viereinhalb Stunden am Telefon endlich die zuständige Klinik erreichte, stellte sich heraus, dass dort keinerlei Daten zu ihr vorliegen. Auf Instagram schilderte Beverley ihren Followern diesen "Albtraum" und kündigte an, nun persönlich im Krankenhaus vorstellig werden zu wollen.

In dem Clip wählte Beverley trotz allem versöhnliche Worte: "Ich bin noch immer in der Schwebe und es treibt mich in den Wahnsinn. Aber abgesehen davon geht es mir gut." Deutlichere Töne schlug ihr Ehemann Jon McEwan in einem eigenen Video an. "Was für ein beschissener Tag", sagte er und ergänzte: "Wenn sie sagen, sie tun etwas, dann sollen sie es einfach tun!" Eine erste Verzögerung der Strahlentherapie hatte es bereits zuvor gegeben, weil die Übertragung ihrer Krankenakte aus dem Vereinigten Königreich nach Irland mit Anlaufschwierigkeiten verbunden war. Beverley und Jon waren nach Irland gezogen, damit die Schauspielerin eine Rolle in der irischen Soap "Fair City" übernehmen konnte.

Beverley hatte ihre Brustkrebsdiagnose im Februar öffentlich gemacht – und das unter denkbar dramatischen Umständen. Nur rund 15 bis 20 Minuten, bevor sie für "Fair City" vor die Kamera treten sollte, hatte ihr Arzt sie mit der Diagnose konfrontiert. Anschließend wurde sie operiert, bei dem Eingriff wurden auch zwei Lymphknoten entnommen, um sicherzugehen, dass sich der Krebs nicht ausgebreitet hatte. Seitdem wartet die 69-Jährige auf die nächste Behandlungsphase.

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Getty Images Beverley Callard beim "I'm a Celebrity... South Africa" 2026 Photocall im Ham Yard Hotel in London

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Imago Beverly Callard mit ihrem Ehemann Jon McEwan bei der ITV Palooza, London 2021

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Imago Beverley Callard bei der Premiere von "A Bit of Light", London 2022