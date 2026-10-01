Daniela Katzenbergers Tochter Sophia liebt Luxus-Schmuck

Daniela Katzenbergers (40) Tochter Sophia (11) fällt mit auffälligen Luxusaccessoires auf. In einem aktuellen Instagram-Clip zeigt sie sich mit gleich zwei kostspieligen Schmuckstücken am Handgelenk. Besonders ins Auge sticht ein goldenes Armband von Louis Vuitton, das im Handel rund 500 Euro kosten soll. Daneben trägt Sophia offenbar ein Alhambra-Armband von Van Cleef & Arpels. Das Modell ist an den für die Kollektion typischen vierblättrigen Kleeblatt-Motiven zu erkennen. Der Preis dafür beginnt laut OE24 bei etwa 2.000 Euro. Zusammen könnten die beiden Accessoires damit mindestens rund 2.500 Euro wert sein. Anhand der kurzen Aufnahmen lässt sich nicht eindeutig feststellen, ob es sich bei den gezeigten Armbändern tatsächlich um Originale der französischen Luxusmarken handelt.

Auch Daniela zeigt in dem Video ihre Vorliebe für teure Accessoires. Am Handgelenk des Realitystars ist ein Love-Armband von Cartier zu sehen. Die Preise für das Schmuckstück sollen bei mindestens 8.000 Euro beginnen. Dass Daniela gerne auf bekannte Designer setzt, ist kein Geheimnis: Zu ihrer Sammlung gehören demnach unter anderem die Louis-Vuitton-Taschen "Speedy" und "Alma". Letzteres Modell soll sie sogar in mehreren Varianten besitzen. Eine einzelne "Alma" ist bereits ab etwa 1.650 Euro erhältlich. Mit ihrer Begeisterung für Luxusmode kam Sophia schon früh in Berührung. Bereits als Kleinkind begleitete sie ihre Mutter bei Besuchen in exklusiven Boutiquen. Die aktuellen Aufnahmen zeigen nun, dass auch die Tochter Gefallen an auffälligen Accessoires gefunden hat.

Sophias Interesse an Mode macht sich inzwischen auch im Familienalltag bemerkbar, wie OE24 berichtet. Daniela verriet, dass ihre Tochter gerne in den gut gefüllten Kleiderschrank der Reality-Bekanntheit schaut und sich an ihren Sachen bedient. Für die Mutter, die kürzlich ein Video von Sophias Geburt veröffentlichte, ist das offenbar kein Grund zum Ärgern. Stattdessen scheint sie die modische Vorliebe ihrer Tochter mit Humor zu nehmen. Zu dem aktuellen Instagram-Clip schreibt Daniela passend: "Ganz die Mama."

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia im April 2025

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Imago Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Sophia Cordalis im Oktober 2024

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Barbara Insinger / Future Image / ActionPress Sophia Cordalis, Tochter von Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger