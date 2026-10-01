Sara Gilsons Autopsiebericht enthüllt weitere Verletzungen

Der gewaltsame Tod der Social-Media-Persönlichkeit Sara Gilson bewegt weiterhin viele Menschen – und wirft nach neuen medizinischen Erkenntnissen weitere Fragen zum genauen Geschehensablauf auf. Wie TMZ unter Berufung auf Unterlagen der Gerichtsmedizin in Oklahoma berichtet, dokumentieren die Akten neben der tödlichen Schussverletzung am Kopf weitere körperliche Einwirkungen. Demnach stellten die Mediziner einen Bluterguss im Augenbereich sowie weitere Hämatome an den Armen, Beinen, Kniepartien und am Gesäß der Verstorbenen fest. Zudem wies ihr Körper Schürfwunden auf, als sie am 23. Juli leblos in ihrem Haus aufgefunden wurde. Eine Einordnung der Verletzungen in den zeitlichen Ablauf des Geschehens enthalten die Unterlagen nicht.

Die Behörden gehen nach wie vor von einem erweiterten Suizid aus: Saras getrennt lebender Ehemann Jeremiah "Shawn" Duffy soll die Influencerin getötet und sich anschließend selbst das Leben genommen haben. Den Notruf hatte am Tattag ein Kind abgesetzt. Mitarbeiter der Leitstelle hörten im Hintergrund noch Schreie sowie eine Erschütterung. Bereits einige Wochen vor dem Vorfall hatte die Mutter eine einstweilige Schutzanordnung gegen ihren Ehemann beantragt und sich öffentlich zu ihm geäußert. In einem TikTok-Video beschuldigte sie Jeremiah, pädophil zu sein. Der Fall sorgte bereits im Sommer für großes Aufsehen in den sozialen Medien, in denen Sara eine große Anhängerschaft hatte.

Die offizielle Todesursache der Influencerin stand bereits zuvor fest: Sara verstarb an einer Schussverletzung am Kopf, ihr Tod wird formal als Tötungsdelikt geführt. Auch bei Jeremiah ergab die Obduktion eine Schussverletzung am Kopf, die jedoch als Suizid eingestuft wurde. Toxikologische Untersuchungen ergaben bei beiden Beteiligten keine auffälligen Ergebnisse. Wie die nun bekannt gewordenen Hämatome und Schürfwunden im Detail entstanden sind, bleibt im Rahmen der Ermittlungen vorerst offen.

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Instagram / sarajgilson Sara Gilson, Influencerin

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Instagram / sarajgilson Sara Gilson mit ihren Kindern, Mai 2023

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Instagram / sarajgilson Sara Gilson, Influencerin