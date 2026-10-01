Esther Rantzen (†) gab misshandelten Kindern eine Stimme

Die britische Fernsehwelt trauert um eine ihrer prägenden Stimmen: Esther Rantzen (†86) ist am 30. September 2026 im Alter von 86 Jahren gestorben. Einem Millionenpublikum wurde die Moderatorin vor allem durch die Sendung "That's Life" bekannt, in der sie unterhaltsame und teils kuriose Beiträge mit kompromisslosen Kampagnen gegen Missstände im Verbraucher- und Sozialbereich verband. Ihr wohl wichtigstes Vermächtnis entstand jedoch abseits der Unterhaltung: 1986 gründete sie die Telefonberatung Childline und schuf damit eine niedrigschwellige Anlaufstelle, bei der misshandelte Kinder über ihr Leid sprechen und Unterstützung bekommen konnten. Bis zu ihrem Lebensende blieb Esther der Organisation eng verbunden, wie The Standard berichtet. Ihre Bekanntheit nutzte sie immer wieder gezielt, um jungen, älteren und besonders verletzlichen Menschen Gehör zu verschaffen und ihnen eine Plattform zu geben, die ihnen sonst möglicherweise gefehlt hätte.

Ihre Karriere begann in den 1960er-Jahren zunächst hinter den Kulissen, bevor sie unerwartet selbst vor die Kamera wechselte. Mit "That's Life" fand sie schließlich ihre prägende Sendung. Das Format wechselte bewusst zwischen den unterschiedlichsten Themen: Mal standen ungewöhnlich geformtes Gemüse oder zweideutige Fundstücke im Mittelpunkt, mal ging es um ernste Verbraucherfragen und aufgedeckte Skandale in der Fürsorge. Zum Ensemble gehörten unter anderem Richard Stilgoe, der seine Lieder am Klavier präsentierte, und Cyril Fletcher, der von Zuschauern eingeschickte Kuriositäten vorstellte. Im Zentrum stand jedoch Esther selbst, die auch mit dem Mikrofon auf die Straße ging und Passanten interviewte. Neben Childline gründete sie später die Silver Line, eine Telefonhilfe für einsame ältere Menschen – ein Anliegen, das ihr besonders am Herzen lag. Für ihren Einsatz für junge und ältere Menschen wurde sie zur Dame ernannt.

Auch abseits ihrer bekanntesten Sendung blieb die Moderatorin öffentlich präsent. Sie war unter anderem in Strictly Come Dancing, "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" und "Celebrity First Dates" zu sehen und nutzte solche Auftritte häufig, um auf ihre Hilfsprojekte aufmerksam zu machen. Mit Formaten wie "Hearts of Gold" und "The Big Time" unterstützte sie Menschen dabei, persönliche Wünsche und Lebensträume zu verwirklichen. Einem großen Publikum brachte sie außerdem die Geschichte von Nicholas Winton näher, der zahlreiche Kinder vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten gerettet hatte. Privat war Esther mit dem BBC-Moderator Desmond Wilcox verheiratet, mit dem sie auch Kinder hatte. 2010 wagte sie schließlich den Schritt in die Politik: In Luton trat sie als unabhängige Kandidatin für das britische Parlament an, erhielt letztlich jedoch nicht genügend Stimmen für ein Mandat.

Getty Images Esther Rantzen, Journalistin

Getty Images Esther Rantzen und ihre Tochter Rebecca Wilcox, 2015

Getty Images Dame Esther Rantzen, Januar 2019