Kanye West: Russlandkonzerte abgesagt – Behörden ermitteln

Kanye West (49) wird im Oktober nun doch nicht in Russland auf der Bühne stehen. Seine für den 10. und 11. Oktober 2026 geplanten Konzerte in der Gazprom Arena in St. Petersburg wurden abgesagt. Der Moskauer Veranstalter Say-agency bestätigte die Absage auf Telegram: "Liebe Freunde, wir müssen euch leider mitteilen, dass die Ye-Konzerte in St. Petersburg zu den geplanten Terminen nicht stattfinden können." Zusätzlich berichtet die russische Wirtschaftszeitung Kommersant, dass die Behörden wegen des Verdachts auf Betrug gegen die Veranstalter ermitteln sollen. Offizielle Details zu dem Verfahren sind bislang nicht bekannt. Ticketkäufer sollen ihr Geld ab dem 12. Oktober zurückerhalten. Je nach Kategorie hatten die Karten umgerechnet zwischen knapp 100 und 1.700 Euro gekostet. Weitere Informationen zur Rückerstattung und zum Stand des Projekts will die Agentur noch bekannt geben.

Nach der Ankündigung im August war die Nachfrage nach den Konzerten zunächst riesig. Medienberichten zufolge waren die günstigsten Tickets schnell vergriffen, zudem soll es einen regelrechten Ansturm auf Bahnverbindungen nach St. Petersburg gegeben haben. Erste Zweifel an den Auftritten kamen jedoch bereits Mitte September auf, als beide Termine von Kanyes offizieller Tourliste verschwanden. Kurz zuvor hatte die Gazprom Arena erklärt, dass keine gültigen Verträge für die Shows vorlägen: "Dementsprechend kann das Konzert nicht auf unserem Gelände stattfinden." Einen konkreten Grund für die endgültige Absage nannte der Veranstalter bislang nicht. Russische Medien spekulieren über möglichen politischen Druck. Die geplanten Auftritte hatten auch in kremltreuen Kreisen für Diskussionen gesorgt: Während der Abgeordnete Nikolai Nowikow von Kanye ein öffentliches Bekenntnis zum russischen Krieg gegen die Ukraine forderte, kritisierten andere Politiker und ultranationalistische Gruppen unter anderem dessen Hitler-Bezüge.

Kanye sorgt bereits seit Jahren mit rassistischen und antisemitischen Äußerungen für Kontroversen. Unter anderem bekundete er öffentlich seine Bewunderung für Adolf Hitler, verkaufte T-Shirts mit Hakenkreuzen und veröffentlichte den Song "Heil Hitler". Auch frühere Auftrittspläne des Rappers scheiterten bereits im Zusammenhang mit den Kontroversen um seine Person. Im Juli 2026 platzte ein geplantes Konzert in Italien, zudem wurden mehrere Shows in der Schweiz nach seinen antisemitischen Äußerungen gestrichen. Abseits der Bühne zeigte sich Kanye zuletzt im Juni 2026 gemeinsam mit seiner Frau Bianca Censori (31). Zusammen mit Modeschöpferin Michèle Lamy besuchte das Paar am Previewtag die Kunstmesse Art Basel. Dort schauten sich die drei unter anderem das jüngste Kunstprojekt von Bianca an.

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Imago Kanye West bei den Grammy Awards 2025 in Los Angeles

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Getty Images Kanye West, Rapper

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Imago Kanye West und Bianca Censori bei den Grammys in Los Angeles