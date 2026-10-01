George Clooney schützt seine Zwillinge nach Presleys Tod

Der Tod von Presley Gerber (†27) hat auch George (65) und Amal Clooney (48) schwer getroffen. Der Sohn von Rande Gerber (64) und Cindy Crawford (60) starb am 20. September 2026 im Alter von 27 Jahren – nach jahrelangen Suchtproblemen und psychischen Schwierigkeiten soll eine mutmaßliche Überdosis zu seinem Tod geführt haben. Eine offizielle Todesursache wurde bislang nicht genannt. Für den Schauspieler, der mit Presleys Eltern eng befreundet ist, sei das Model beinahe wie ein zweiter Sohn gewesen – umso größer war damit auch der Schock.

Der Verlust bestärkt das Ehepaar zugleich in einer Entscheidung, die es bereits vor Jahren getroffen hat: Die Zwillinge Ella (9) und Alexander (9) sollen konsequent vom Rampenlicht fernbleiben. "George und Amal sind zutiefst traurig über Presleys Tod, und er ist eine weitere Erinnerung daran, dass sie ihre Zwillinge Alex und Ella niemals ins Rampenlicht stellen werden", erklärt ein Vertrauter gegenüber Daily Mail. Für die Geschwister gelten dem Insider zufolge klare Regeln: Es werden keine Fotos veröffentlicht, rote Teppiche sind tabu, Instagram-Posts ebenso. Wenn sich die Eltern überhaupt öffentlich zu ihren Kindern äußern, dann nur in allgemeinen Worten.

Seine Haltung hatte der Oscarpreisträger bereits 2024 gegenüber GQ deutlich gemacht: "Ich habe das Ziel, sie zu beschützen, ich will keine Bilder von meinen Kindern." Die Zwillinge wachsen deshalb in Frankreich auf und nicht im Umfeld Hollywoods. Auch eine frühe Karriere in der Öffentlichkeit ist ausgeschlossen. "Die Kinder werden erst nach dem College arbeiten. Das kann später im Leben passieren", zitiert Daily Mail den Vertrauten. Die strikte Privatsphäre hat zudem einen weiteren Grund: Als Menschenrechtsanwältin hat Amal beruflich mit gefährlichen Akteuren zu tun, weshalb der Schutz der Familie oberste Priorität hat.

George und Presleys Vater Rande verbindet eine Freundschaft, die mehr als 20 Jahre zurückreicht. Kennengelernt hatten sich die beiden in Randes Bar in New York, später gründeten sie gemeinsam die Tequilamarke Casamigos. Durch die enge Verbindung zu Rande und Cindy wurde der Hollywoodstar für Presley und dessen Schwester Kaia Gerber (25) zum "Onkel George". Berichten zufolge stand er dem Model auch in schwierigen Phasen zur Seite – etwa nach dessen Festnahme wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss im Dezember 2018. Damals ermutigte er Presley, weiter an seinen eigenen Erfolg zu glauben und sich nicht unterkriegen zu lassen.

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Getty Images George Clooney bei einem Gespräch im BFI Southbank in London

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Imago Bei den CFDA Fashion Awards im Brooklyn Museum: Presley Gerber am 3. Juni 2019 in New York City

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Imago George Clooney und Amal Clooney bei der Gala-Premiere von "Jay Kelly" beim BFI London Film Festival