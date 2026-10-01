Tom Cruise bestätigt Dianas Besuch am Mission-Impossible-Set

Mehr als 30 Jahre nach den Dreharbeiten zum ersten "Mission: Impossible" hat Tom Cruise (64) eine lang bekannte Anekdote nun erstmals selbst bestätigt: Prinzessin Diana (†36) kam damals mit ihren beiden Söhnen Prinz William (44) und Prinz Harry (42) ans Filmset. In "The Jennifer Hudson Show" wurde der Schauspieler auf den royalen Besuch angesprochen und antwortete mit einem klaren "Ja". Dass er sich dazu äußerte, lag auch daran, dass Prinz William die Anekdote bereits selbst erzählt hatte. Besonders die damalige Prinzessin von Wales scheint bei dem Hollywoodstar einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. "Mann, war sie bezaubernd", schwärmte Tom in der Talkshow von seiner Begegnung mit Diana. Die beiden Jungen waren zu diesem Zeitpunkt noch im Grundschulalter und offenbar begeistert davon, einen Blick hinter die Kulissen des Actionfilms werfen zu dürfen.

Auch über den damals noch kindlichen William fand der Filmstar persönliche Worte. Er beschrieb den heutigen Thronfolger als sympathisch, bestens erzogen, voller Lebensfreude und vor allem als ein ganz normales Kind. An diesem bodenständigen Charakter hat sich nach Einschätzung des Schauspielers bis zum heutigen Tag kaum etwas geändert. William sei damals "lustig" gewesen und im Grunde "derselbe Mensch, derselbe Typ", den er heute kenne, erklärte Tom in "The Jennifer Hudson Show". Bekannt war der Setbesuch bereits zuvor: Dianas ehemaliger Koch Darren McGrady und frühere Crewmitglieder hatten die Episode in der Vergangenheit erzählt. Neu ist allerdings, dass der Schauspieler sie nun selbst bestätigt und seine eigenen Erinnerungen daran teilt. Wenige Tage zuvor hatte er im französischen Fernsehen gegenüber Laurent Delahousse bereits über Diana gesprochen und sie als brillant beschrieben. Ihre unkomplizierte Art verglich er dabei mit der von William und Prinzessin Kate (44).

Der Besuch am Filmset spiegelt genau die Art von Mutterrolle wider, die Diana für sich gewählt hatte. Sie weigerte sich, ihre Söhne starr nach dem strengen Palast-Protokoll zu erziehen, und wollte ihnen stattdessen ein möglichst bodenständiges Aufwachsen bieten. Anstatt William und Harry die meiste Zeit Kindermädchen oder Hauslehrern zu überlassen, gestaltete sie deren Alltag aktiv mit und zeigte ihre mütterliche Liebe stets ohne falsche Zurückhaltung. Zu William und Kate hält Tom inzwischen seit Jahren Kontakt. Am 22. September kam das royale Paar zur Londoner Weltpremiere seines neuen Films "Digger". Im Anschluss fand der Schauspieler lobende Worte und bezeichnete die beiden als "elegantes, charismatisches Paar".

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Getty Images Tom Cruise bei der Premiere von "Mission: Impossible – The Final Reckoning"

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Imago Prinzessin Diana im schwarzen Christina-Stambolian-Kleid bei der Vanity-Fair-Party in der Serpentine Gallery, London 1994

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Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und Tom Cruise bei der Premiere von "Digger" in London