Königin Mary reist zur Trauerfeier für Vater nach Australien

Königin Mary (54) ist für eine private Gedenkfeier zu Ehren ihres verstorbenen Vaters nach Tasmanien gereist. Wie news.com.au berichtet, hielt das Königspaar die Reise zunächst geheim und flog von Kopenhagen in Marys australische Heimat. Erst nachträglich wurde bekannt, dass Mary und König Frederik X. (58) Anfang der Woche in Hobart an der Gedenkfeier für John Donaldson teilgenommen hatten. Der dänische Hof bestätigte den Termin am Mittwoch mit einem Eintrag im offiziellen Kalender. Dort heißt es: "Der König und die Königin nehmen an einer privaten Gedenkfeier für den Vater der Königin, Herrn John Donaldson, in Hobart, Tasmanien, teil." Weitere Einzelheiten zu dem Familientreffen gab der Palast nicht bekannt. Marys Vater war am 11. April im Alter von 84 Jahren in Hobart gestorben. Sein Tod war damals vom dänischen Königshaus öffentlich bestätigt worden.

Während Mary und Frederik in Tasmanien weilten, übernahm ihr ältester Sohn Kronprinz Christian erneut die Regentschaft. Der 20-Jährige vertrat seine Eltern damit vorübergehend und nahm die Aufgaben des Staatsoberhauptes wahr. Da die Reise des Königspaares zunächst nicht öffentlich bekannt war, verlief auch Christians Einsatz als Regent weitgehend unbemerkt. Nach dem Tod ihres Vaters hatte Mary bereits offen über ihre Trauer gesprochen und dabei vor allem ihre Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit hervorgehoben. Sie betonte ihre Liebe zu allem, was John Donaldson ihr mitgegeben und beigebracht hatte. Bei der privaten Gedenkfeier in Hobart konnte sich die Familie nun in einem geschützten Rahmen von ihm verabschieden.

Mary verband über viele Jahre eine enge Beziehung mit ihrem Vater. Wie 9Honey berichtet, begleitete John Donaldson seine Tochter bereits bei ihrer Hochzeit mit Frederik im Mai 2004 und stand ihr auch nach ihrem Eintritt in das dänische Königshaus zur Seite. Ihre Mutter Henrietta war bereits 1997 an den Folgen von Komplikationen nach einer Herzoperation gestorben. Einige Jahre später heiratete John die britische Autorin Susan Moody. Gemeinsam lebte das Paar zeitweise in Kopenhagen, um Mary während ihrer neuen Aufgaben zu unterstützen. Zunächst lehrte der Professor für angewandte Mathematik als Gastprofessor an der Universität Aarhus, später war er an der Universität Kopenhagen tätig, bevor er mit Susan nach Australien zurückkehrte. In Hobart verbrachte John schließlich seine letzten Lebensjahre. Dorthin kehrte Mary nun zurück, um Abschied von ihrem Vater zu nehmen.

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Instagram / detdanskekongehus Porträt von Königin Mary von Dänemark

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Getty Images König Frederik X., Königin Mary und Kronprinz Christian bei der Überführung des Sargs von König Harald V. in Oslo

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