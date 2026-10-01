"Falsch": Alex Molz schämt sich für "Sommerhaus"-Ausraster

Alexander Molz (31) zieht Konsequenzen aus seinem Verhalten im Sommerhaus der Stars. Nach seinem heftigen Ausraster während der Nominierung in Folge sechs meldet sich der Schauspieler nun mit einem ausführlichen Statement auf Instagram zu Wort. Darin blickt er selbstkritisch auf die Situation zurück und entschuldigt sich nicht nur für seinen Wutausbruch, sondern auch für die Worte, die er anschließend an seine Partnerin Hati Suárez richtete. Besonders seine Bezeichnung von Hati als "Opfer" bereut er offenbar. "Mein wirklich dummes Verhalten nach der Nominierung und die Aussagen, die danach von mir gefallen sind. Meine Frau als ein 'Opfer' zu betiteln, ist vor allem eins: beschämend! Einfach falsch", schreibt er. Gleichzeitig übernimmt Alex die Verantwortung für sein Verhalten und betont, selbst dafür sorgen zu müssen, dass sich eine solche Situation nicht wiederholt.

Es sei für ihn "extrem unangenehm", sich selbst in der ausgestrahlten Folge zu sehen. Hati dieser Situation ausgesetzt zu haben, bezeichnet er als "absolut falsch" und "fies" – bei ihr habe er sich allerdings bereits lange vor seinem öffentlichen Statement entschuldigt. Besonders kritisch blickt der 31-Jährige auf sein eigenes Verhalten: Er beschreibt es als "unreif, impulsiv, unangebracht, drüber, einfach beschissen". Er habe sich zu Unrecht angegriffen gefühlt und statt seine Verletzung wahrzunehmen, mit Wut reagiert. "Nicht annähernd der Mann, der ich einer Frau sein möchte und von dem ich selbst glaube, dass ich ihn repräsentiere", hält der Köln 50667-Star weiter fest. Er erkenne darin ein unreifes Verhaltensmuster, an dem er arbeiten müsse. Für ihn sei deshalb entscheidend, Verantwortung zu übernehmen, sich ehrlich mit den eigenen Fehlern auseinanderzusetzen und daraus zu lernen.

Auslöser für die Eskalation war die Nominierung in Folge sechs. Während der Abstimmung störte Alex mit Zwischenrufen und Grimassen, bevor er schließlich mit der Faust auf die Tafel mit den Paarfotos schlug. Hati saß fassungslos daneben und kämpfte mit den Tränen. "Ich erkenne ihn nicht mehr wieder. Er ist ein komplett anderer Mensch", sagte sie im Einzelinterview. Auch ihre Enttäuschung über das Verhalten ihres Partners machte sie deutlich: "Das ist nicht der Mann, in den ich mich verliebt habe." Zuvor hatten Ferry Pall (31) und Kathy das Spiel gewonnen und durften einem Paar den Nominierungsschutz wieder entziehen. Ihre Wahl fiel ausgerechnet auf Hati und Alexander. Nach dem Entzug des Schutzes griff Alex offenbar aus Frust zum Sekt und ging anschließend auch verbal auf seine Partnerin los. "Halt deine Fresse, du Opfer", schleuderte er ihr entgegen.

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RTL Alexander Molz im "Sommerhaus der Stars"

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RTL Alexander Molz und Hati Suarez im "Sommerhaus der Stars"

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RTL Alexander Molz, "Das Sommerhaus der Stars" 2026