82-jährige "Wer wird Millionär?"-Kandidatin hat die Ruhe weg

Bei Wer wird Millionär? nahm jetzt eine Kandidatin auf dem Ratestuhl Platz, die so schnell nichts aus der Ruhe bringt: Hannelore Grühn aus Buchholz bei Hamburg. Die 82-Jährige ist Teil der "3-Millionen-Euro-Woche", in der auch Kandidatinnen und Kandidaten ab 65 Jahren ihre Chance bei Günther Jauch (70) bekommen. Dabei beantwortet die ehemalige Verwaltungsangestellte eine Frage nach der anderen, ohne auch nur ansatzweise nervös zu werden. Selbst Günthers Versuche, sie ein wenig aus der Reserve zu locken, scheinen an ihr abzuprallen. Dass Hannelore derart gelassen bleibt, kommt allerdings nicht von ungefähr, wie RTL berichtet: Früher war sie als Daytraderin tätig und damit daran gewöhnt, unter Druck schnelle Entscheidungen zu treffen.

Entsprechend zügig geht es in der Sendung voran: "Das nimmt ja hier durchmarschähnliche Züge an", stellt Günther laut RTL fest. Weil Hannelore weiterhin völlig unbeeindruckt bleibt, hakt er schließlich nach: "Wie kann ich Sie dann aus der Ruhe bringen?" Ein Patentrezept scheint es dafür tatsächlich nicht zu geben. Schließlich kaufte und verkaufte Hannelore früher Aktien noch am selben Tag und beobachtete dafür ständig die Kurse am Computer. An manchen Tagen verdiente sie mit dem Handel nach eigenen Angaben so viel wie sonst in einem ganzen Monat im Büro. Dass dabei ebenso gut Verluste möglich gewesen wären, nimmt sie gelassen hin: "Das ist das Risiko." Auch auf vermeintliche Hinweise des Moderators verlässt sie sich nicht. Mehrfach habe sie versucht, Günthers Reaktionen zu deuten, sei dabei aber gescheitert. "Ich glaube, das geht gar nicht. Der macht das so gut!", erklärt sie.

Ihre Freude am Spielen begleitet Hannelore offenbar schon seit ihrer Kindheit. Wie sie im RTL-Interview erzählt, ging sie bereits beim Flohhüpfen und später beim Doppelkopf gerne aufs Ganze. Obwohl damals lediglich um "Pfennige" gespielt wurde, setzte sie stets auf volles Risiko. Den Aktienhandel legte sie schließlich trotzdem auf Eis, allerdings nicht wegen großer Verluste. "Ich habe gemerkt, dass die Lebensqualität darunter leidet", erklärt Hannelore. Um keinen wichtigen Kurswechsel zu verpassen, verbrachte sie immer mehr Zeit vor dem Bildschirm und schränkte damit ihren Alltag zunehmend ein. Das brachte sie schließlich dazu, ihre Karriere als Daytraderin zu beenden. Ob sie ihre Nervenstärke auch bei "Wer wird Millionär?" bis zum Ende bewahren kann, zeigt sich schon bald: Die Folgen des spannenden Generationen-Specials stehen vom 28. September bis 1. Oktober 2026 vorab auf RTL+ bereit. Im linearen Programm zeigt RTL die Ausgaben vom 5. bis 8. Oktober jeweils um 20:15 Uhr.

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RTL Günther Jauch, November 2025

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Wer wird Millionär?, RTL Kandidatin Hannelore Grühn bei "Wer wird Millionär"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026