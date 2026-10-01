Dianas Bruder würde Treffen mit König Charles vermeiden

Sollte Charles Spencer (62) seinem früheren Schwager König Charles III. (77) zufällig über den Weg laufen, würde er ein Gespräch wohl eher vermeiden. Das deutete Prinzessin Dianas (†36) Bruder jetzt in einem Gespräch mit der Journalistin Tina Brown im St. Peter's Chelsea in New York City an, wie People berichtet. Er war aus dem Publikum heraus gefragt worden, was er dem britischen Monarchen bei einer Begegnung sagen würde. Seine Antwort: "Die Briten sind sehr gut darin, den Blick des anderen kurz aufzufangen und sich dann in anderen Teilen des Raumes aufzuhalten."

Hintergrund der auffällig distanzierten Haltung ist ein öffentlich ausgetragener Streit um sein neues Buch "Swan Song: Diana, My Sister". Darin schreibt der 9. Earl Spencer über das Leben und das Vermächtnis seiner verstorbenen Schwester. Schon die ersten veröffentlichten Auszüge hatten für erhebliche Schlagzeilen gesorgt – und eine Reaktion ausgelöst, mit der offenbar niemand gerechnet hatte. Denn der Buckingham-Palast meldete sich in ungewöhnlich öffentlicher Form zu Wort. "Obwohl wir Bücher grundsätzlich nicht kommentieren, ist sich Seine Majestät bewusst, dass der Schmerz geschwisterlicher Trauer die Vernunft trüben, das Urteilsvermögen beeinträchtigen und Erinnerungen auf eine Weise färben kann, die andere selbst viele Jahre nach einem solchen Verlust nicht nachvollziehen können", erklärte ein Sprecher laut People.

Im Gespräch mit Tina nannte Charles Spencer diese Stellungnahme "eine sehr aggressive Reaktion" und "eine falsche Reaktion auf das Buch als Ganzes". Er habe sich darüber geärgert: "Ich war wirklich sehr frustriert, denn jeder, der das Buch liest, wird erkennen, dass es die liebevolle Würdigung eines Bruders für seine Schwester ist." Dem König warf er zudem vor, die von ihm geschilderte Erinnerung weder dementiert noch bestritten zu haben. Dass stattdessen seine Trauer als Erklärung herangezogen wurde, bezeichnete er unter Applaus des Publikums als "Gaslighting".

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Collage: Getty Images, Getty Images Charles Spencer und König Charles Collage

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Getty Images Charles Spencer im Mai 2024

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Getty Images König Charles III. bei der King's Foundation in Schottland, September 2026