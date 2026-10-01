Too $hort plant wohl eine Willkommensparty für Diddy

Sean "Diddy" Combs (56) verbüßt derzeit eine Haftstrafe – doch ein prominenter Weggefährte plant offenbar schon jetzt, seine Rückkehr gebührend zu feiern. Rapper Too $hort (60) erklärte im Gespräch mit The TMZ Podcast, dass er den Musiker nach dessen voraussichtlicher Entlassung willkommen heißen und bei der ersten Party für den Heimkehrer dabei sein werde. "Ich werde zur Puff-Daddy-Willkommensparty gehen", versprach er in dem Format. Damit macht Too $hort deutlich, dass er seinem langjährigen Bekannten trotz dessen Verurteilung und Gefängnisstrafe weiterhin zur Seite steht. Bis zu einer möglichen Feier dauert es allerdings noch eine Weile: Als voraussichtlicher Entlassungstermin wird derzeit der 21. Januar 2028 angegeben. Diddy wurde in zwei Anklagepunkten im Zusammenhang mit Prostitution schuldig gesprochen, von den Vorwürfen des organisierten Verbrechens und des Sexhandels hingegen freigesprochen.

Für die Zeit nach Diddys Haftentlassung hat Too $hort bereits einen Rat. Statt mit einem großen öffentlichen Comeback für Aufmerksamkeit zu sorgen, sollte der Musiker seiner Ansicht nach zunächst vorsichtig vorgehen. Als abschreckendes Beispiel führt er Bill Cosby (89) an, der nach seiner Freilassung eine Comedytour angekündigt hatte. Diddy solle stattdessen erst einmal behutsam herausfinden, wie die Öffentlichkeit auf ihn reagiert. Im TMZ-Podcast bringt Too $hort sogar einen vorübergehenden Rückzug ins Ausland ins Spiel: Sein Bekannter könne beispielsweise nach Bali reisen und dort Zeit mit Russell Simmons (68) verbringen. Dass Diddy überhaupt im Gefängnis sitzt, hält der Rapper mit Blick auf die Anklagepunkte, in denen er letztlich verurteilt wurde, ohnehin nicht für angemessen.

Bei einem Thema zieht Too $hort allerdings eine klare Grenze. Das Hotelüberwachungsvideo, auf dem zu sehen ist, wie Diddy seine damalige Partnerin Cassie (40) tritt, verurteilt er ausdrücklich. Von den Partys, die Too $hort während seiner jahrelangen Bekanntschaft mit Diddy selbst miterlebte, berichtet er dagegen nichts Außergewöhnliches: Marihuana, Musik und feiernde Menschen – mehr habe er dort nicht gesehen. Beim Termin für Diddys Freilassung gab es zuletzt mehrfach Änderungen. Zunächst war der 23. Februar 2028 genannt worden, anschließend wurde das Haftende auf den 24. Januar vorgezogen. Mittlerweile gilt der 21. Januar 2028 als voraussichtlicher Entlassungstermin.

Anzeige Anzeige

Toby Canham/Getty Images Too Short bei den Fox Reality Awards 2009

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, September 2007

Anzeige Anzeige

Imago Sean "Diddy" Combs, Rapper