Jim Carrey zeigt erstmals Freundin Minzi bei großer Gala

Jim Carrey (64) hat die langjährige Beziehung zu seiner Freundin Minzi jetzt erstmals öffentlich gemacht. Der 64-jährige Schauspieler zeigte sich am Donnerstag bei den César Awards in Paris an der Seite seiner Partnerin, nachdem die beiden bereits seit mehreren Jahren ein Paar sein sollen. Zu der glamourösen Veranstaltung im L'Olympia hatte Jim nicht nur Minzi mitgebracht, sondern wurde auch von seiner Tochter Jane und seinem Enkel Jackson begleitet. In seiner Dankesrede anlässlich der Verleihung eines Ehrenpreises fand der Comedian bewegende Worte für seine Liebsten und bestätigte damit gleichzeitig die Beziehung zu der Schauspielerin und Künstlerin, so Just Jared.

"Danke an meine wunderbare Familie, meine Tochter Jane und meinen Enkel Jackson. Ich liebe euch jetzt und für immer. Danke an meine großartige Gefährtin. Ich liebe dich", sagte Jim laut Variety auf der Bühne. Auch seinem verstorbenen Vater widmete er warme Worte: "Und schließlich danke ich dem lustigsten Mann, den ich je gekannt habe: meinem Vater Percy Joseph Carrey, der mich den Wert von Liebe, Großzügigkeit und Lachen gelehrt hat." Jim und Minzi wurden bereits im Februar 2022 gemeinsam bei einem Abend in Los Angeles gesichtet, wie lange die beiden jedoch tatsächlich schon zusammen sind, ist nicht bekannt.

Minzi, die in Los Angeles lebt, ist als Schauspielerin und Künstlerin tätig. Die Beziehung zu Jim hielt sie bis zu ihrem gemeinsamen Auftritt bei den César Awards weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Der kanadisch-amerikanische Star, der durch seine Rollen in Komödien wie "Dumm und Dümmer", "Der Grinch" und "Die Maske" weltberühmt wurde, war in der Vergangenheit zweimal verheiratet und hat eine Tochter aus seiner ersten Ehe mit Melissa Womer. Jane machte Jim 2010 zum Großvater, als sie ihren Sohn Jackson zur Welt brachte.

Getty Images Jim Carrey mit dem Ehren-César hinter den Kulissen der 51. César-Verleihung in Paris

Getty Images Jane Erin Carrey, Jim Carrey, Minzi und Riley Jackson bei den 51. César-Filmpreisen in Paris am L'Olympia

Getty Images Jim Carrey, 2019 in Los Angeles