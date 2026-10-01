Mit neuer Power: Daniela Katzenberger feiert 40. Geburtstag

Muskelpower und ein neues Image: Daniela Katzenberger (40) feiert heute, am 1. Oktober, ihren 40. Geburtstag – und sie startet frisch ins neue Lebensjahrzehnt. Seit ihrem Fernsehdebüt im Jahr 2009 hat sich die Kultblondine immer wieder neu erfunden. Aktuell dreht sich bei der Ehefrau von Lucas Cordalis (59) und Mutter von Tochter Sophia vor allem alles um Fitness, Muskeln und Wettkämpfe. Wie sie gegenüber Bunte verriet, trainiert sie derzeit für einen weiteren Fitnesswettkampf – und das mit so viel Ehrgeiz, dass sogar eine bereits geplante Operation warten muss. Eigentlich wollte sich Daniela zwei Zehen verkürzen lassen. Doch auch beruflich hat die Blondine gerade einiges in petto: Ende August stand sie erstmals als Comedienne mit ihrem Programm "Katzenklappe" auf der Bühne. Und am 9. Oktober meldet sie sich mit neuen Folgen ihrer VOX-Doku "Daniela Katzenberger" im Fernsehen zurück.

Der Eingriff an den Zehen war ursprünglich für den Tag nach dem runden Geburtstag geplant – jetzt kommt erst der Wettkampf, dann der Operationssaal. Dabei begann Danielas Fitnesswandel schon Ende ihrer 30er: Früher sprach sie offen über ihre Gewichtsschwankungen, inzwischen hat sie sich eine muskulöse Figur antrainiert, wirbt für Proteinshakes und Fitnessprodukte und brachte im Januar 2026 das Buch "Katze goes Muskelkater - Pfoten hoch, raus aus dem Körbchen!" heraus. Auch ihre Doku begleitet sie mittlerweile zu Fitnesswettkämpfen. Kritik an den vielen Trainingsinhalten lässt sie nicht gelten. Auf Instagram stellte sie klar, dass sie "diesen Arsch" nicht mehr aufgeben und weiterhin ihre Workouts zeigen werde. "Wenn's euch nervt, dann: Bitte entfolgt mir!", schrieb sie. Bei ihrer Comedy-Premiere am 29. August im Kölner "NightWash Club" standen rund 150 Gäste vor der Bühne. Ob weitere Auftritte mit "Katzenklappe" folgen, war zunächst offen.

Angefangen hatte alles 2009, als Daniela mit 22 Jahren in der VOX-Dokusoap "Auf und davon - Mein Auslandstagebuch" zu sehen war. Damals stand sie vor der Villa von Hugh Hefner (†91), um sich für den "Playboy" zu bewerben. Kurz darauf bekam sie mit "Daniela Katzenberger - Natürlich blond" ihr eigenes Format. Über die Jahre vermarktete sie nicht nur sich selbst, sondern auch Kalender, Nagellack und Bücher. Von 2010 bis 2017 betrieb sie zudem das Café Katzenberger auf Mallorca. Privat fand die Entertainerin nach der öffentlichen Partnersuche in "Katze sucht Kater" ihr Glück mit Lucas Cordalis. Im Oktober 2014 zeigte sich das Paar erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich, 2015 kam Töchterchen Sophia zur Welt und am 4. Juni 2016 gaben sich die beiden live im Fernsehen das Jawort. In diesem Jahr feierten Daniela und Lucas bereits ihren zehnten Hochzeitstag.

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Getty Images Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

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Instagram / danielakatzenberger Tobias Wendeler und Daniela Katzenberger bei der Miss-Universe-Wahl in Las Vegas

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VOX Daniela Katzenberger, TV-Star