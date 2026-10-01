Prinzessin Kate verrät, wer im Palast den Abwasch macht

Prinzessin Kate (44) sorgte am Mittwochmorgen bei den Fahrgästen eines ehrenamtlich betriebenen Minibusses für eine besondere Überraschung. Anlässlich des 50. Jubiläums des Projekts West Sussex Minibus packte die Prinzessin von Wales in der britischen Gemeinde Pulborough selbst mit an und half dabei, ältere Menschen zu Hause abzuholen. Beim anschließenden Mittagessen in der Pulborough Village Hall gewährte sie dann einen unerwartet privaten Einblick in ihren Alltag mit Prinz William (44). Offenbar teilen sich die beiden sogar den Abwasch: Während Kate das Geschirr spült, übernimmt ihr Ehemann anschließend das Abtrocknen. Bei dieser Aufgabenteilung in der Küche seien sie und William ein "gutes Team", erklärte die Prinzessin laut Bild. Damit zeigte sie eine ausgesprochen bodenständige Seite ihres gemeinsamen Familienlebens.

Bevor es zum Mittagessen ging, begleitete Kate zunächst die Tour durch die ländliche Region. Dabei klingelte sie unter anderem bei der 94-jährigen Stella Drewett an der Haustür, half ihr beim Einsteigen in den Minibus und fuhr anschließend mit der Gruppe weiter. In der Pulborough Village Hall unterhielt sich die Prinzessin dann mit den Senioren. Rund 50 ältere Bewohner der Gegend kommen dort jede Woche zusammen, um gemeinsam zu essen. Auf dem Speiseplan standen dieses Mal Süßkartoffel-Paprika-Suppe, Brot und Käse. Kate äußerte allerdings noch einen zusätzlichen Wunsch und bat um gesalzene Chips. Mit ihrem Besuch wollte sie auf die wichtige Arbeit des ehrenamtlich organisierten Fahrdienstes aufmerksam machen. Dieser ermöglicht älteren Menschen nicht nur Fahrten zum Einkaufen oder zu gemeinsamen Mahlzeiten, sondern schafft gleichzeitig wichtige soziale Kontakte.

Mit ihrer kleinen Küchenanekdote gab Kate einen ungewöhnlich privaten Einblick in ihre Ehe mit William. Trotz ihrer zahlreichen royalen Verpflichtungen scheinen sich die dreifachen Eltern auch ganz alltägliche Aufgaben zu teilen und beim Abwasch gemeinsam anzupacken. Vollkommen entspannt läuft das Familienleben der britischen Royals allerdings offenbar nicht bei jeder Beschäftigung ab. Selbst Monopoly soll innerhalb der Königsfamilie nicht besonders gern gesehen sein, weil die Partien in der Vergangenheit angeblich zu hitzig geworden seien. Das berichtete Hello! unter Berufung auf eine frühere Aussage von Andrew Mountbatten-Windsor (66). Kate und William heirateten 2011 und haben inzwischen drei gemeinsame Kinder.

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Getty Images Prinzessin Kate bei der Weltpremiere von "Digger" in London

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales besucht den ehrenamtlichen West Sussex Minibus-Service in Pulborough

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