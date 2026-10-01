Sophia Thiel verlor durch Fitnesslifestyle Lebensqualität

Sophia Thiel (31) wurde einst als Fitnessinfluencerin bekannt – doch der sportliche Lifestyle, der sie berühmt machte, forderte im Hintergrund einen extrem hohen Preis. Im Podcast "Tigges trifft" von Sebastian Tigges (41) spricht die Social-Media-Ikone jetzt im Kontext mentaler Gesundheit offen über die düstersten Phasen ihrer Karriere. Der ständige Leistungsdruck diktierte ihren Alltag, getrieben von der panischen Angst vor öffentlicher Ablehnung im Falle einer Gewichtszunahme. Um das makellose Image aufrechterhalten zu können, verordnete sie sich soziale Isolation. Restaurantbesuche mit Freunden strich Sophia ersatzlos, stattdessen verbrachte sie den Großteil ihrer Zeit zwischen Hantelstangen und penibel abgewogenen Mahlzeiten. Rückblickend erkennt die Blondine, dadurch massiv an Lebensqualität eingebüßt zu haben – ein Dasein im ständigen Ausnahmezustand, das sich damals jedoch wie eine alternativlose Einbahnstraße anfühlte.

Besonders unerbittlich ging die Sportlerin bei diesem Selbstoptimierungswahn mit sich selbst ins Gericht. Sophia erinnert sich: "Ich war nie wirklich sehr freundlich zu mir, und langfristig hat es mir mehr geschadet, mir all diese Dinge einzureden: Wenn du als Fitnessinfluencerin in der Öffentlichkeit zunimmst, dann will dich niemand, dann wirst du nicht gebraucht. Du musst einen gewissen Preis dafür zahlen." Unterm Strich bedeutete dieser Tribut den fast vollständigen Verzicht auf ein funktionierendes Privatleben. "Das war irgendwie auch selbst gewählt", gesteht sie. Heute bilanziert die Contentcreatorin diese Glaubenssätze als fatalen Trugschluss, verhehlt jedoch keineswegs, dass der schmerzhafte Eremitenzustand letztlich das Produkt ihrer eigenen Entscheidungen war.

Inzwischen hat sich das verkrampfte Verhältnis der Wahlberlinerin zum Thema Essen spürbar entspannt. Auf der Kölner Fitnessmesse FIBO verriet Sophia im Frühjahr 2026, dass ihr neuer Partner maßgeblich an dieser rettenden Wende beteiligt war. Seine nonchalante Haltung gegenüber Mahlzeiten half ihr dabei, den Kontrollwahn am Esstisch endlich abzustreifen. Kennengelernt hatte sie den Berliner Gesetzeshüter im Herbst 2024 via Tinder, woraufhin die beiden rasch Nägel mit Köpfen machten und zusammenzogen. An der Seite ihres Freundes führt sie nun ein Leben, das mit der früheren Daueranspannung kaum noch Überschneidungen aufweist.

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Imago Sophia Thiel auf dem roten Teppich bei der Weltpremiere von "Michael" in der Uber Eats Music Hall in Berlin, 10.04.2026

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Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel im April 2024

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Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin