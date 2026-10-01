Johannes Oerding trifft bei "Inas Nacht" auf Ex Ina Müller

Dieses Wiedersehen dürfte für beide Seiten durchaus besonders werden: Johannes Oerding (44) nimmt in der neuen Ausgabe von "Inas Nacht" auf dem Stuhl gegenüber von Ina Müller (61) Platz – und damit ausgerechnet gegenüber seiner Ex-Partnerin. Zwölf Jahre lang waren der Sänger und die Gastgeberin der Kneipen-Talkshow ein Paar, nach ihrer Trennung blieben sie freundschaftlich miteinander verbunden. Nun treffen die beiden vor laufender Kamera im Hamburger Schellfischposten erneut aufeinander, wie Joyn berichtet. Ganz unter sich sind sie dabei allerdings nicht: Auch Andrea Berg (60), Henning Baum (54) und Peter Maffay (77) gehören zur Gästerunde der Sendung. Von einem Trennungsdrama ist bei dem Wiedersehen jedoch nichts zu erwarten – Johannes und Ina haben in der Vergangenheit mehrfach betont, dass sie respektvoll miteinander umgehen. Die Folge ist heute Nacht im Ersten zu sehen, los geht es um 00:20 Uhr.

Das Beziehungsende machte Johannes im Mai 2023 öffentlich – zu diesem Zeitpunkt lag die Trennung bereits einige Zeit zurück. "Es hat sich in unser beider Leben viel verändert und wir gehen schon einige Zeit getrennte Wege", ließ der Musiker damals über die Deutsche Presse-Agentur mitteilen. Auch Inas Management veröffentlichte ein nahezu identisches Statement. Zu den Gründen für das Liebes-Aus äußerte sich keiner der beiden. Später blickte Johannes im Gespräch mit dem Stern noch einmal auf diese Zeit zurück: "Das war natürlich ebenfalls eine Zäsur in meinem Leben, aber wir haben einen guten Weg gefunden, sind weiterhin freundschaftlich miteinander verbunden, haben viel Respekt füreinander." Von bösem Blut kann zwischen den beiden also keine Rede sein. Inzwischen ist der Sänger wieder in einer Beziehung: Yvonne Goldschmidt ist seine Partnerin.

Dass sich die beiden ausgerechnet bei "Inas Nacht" wieder gegenübersitzen, verleiht dem Treffen eine besondere Note. Schließlich begann dort auch einst ihre gemeinsame Geschichte: Bei einer Aufzeichnung der Sendung lernten sich Johannes und Ina 2009 vor laufender Kamera kennen. In der ARD-Dokumentation "Ina Müller – laut und leise" erinnerte sich der Musiker später daran, wie aufgeregt er damals gewesen sei. Er habe sich gefühlt wie "der kleine Johannes mit seiner Gitarre". Mit einem Augenzwinkern beschrieb die Moderatorin in der Doku die Entwicklung ihrer Beziehung: "Wir waren erst ein bisschen befreundet und später mehr befreundet." In der aktuellen Folge steht unter anderem die Musik im Mittelpunkt. Gemeinsam mit der Gastgeberin präsentieren Peter Maffay und Johannes erstmals einen Song aus Peters Album "Nashville".

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Johannes Oerding und Ina Müller

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RTL / Boris Breuer Johannes Oerding und Peter Maffay, 2024

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Instagram / yvonnegolds Johannes Oerding und seine Partnerin Yvonne Goldschmidt, September 2026