Über TikTok erfahren: Wynonna Judds Tochter ist schwanger

Wynonna Judd (62) hat die erneute Schwangerschaft ihrer Tochter Grace Kelley auf besonders schmerzhafte Weise erfahren: Ein TikTok-Video verriet der Countrysängerin, dass sie offenbar noch einmal Großmutter wird. Grace sitzt derzeit im Rockingham County Jail in Harrisonburg im US-Bundesstaat Virginia und hat den Kontakt zu ihrer Mutter vor rund einem Jahr abgebrochen. Deshalb wisse Wynonna kaum etwas über die Schwangerschaft oder das Baby, erklärte sie gegenüber People. "Nein, ich weiß gar nichts. Ich bin untröstlich, und sie hat vor einem Jahr den Kontakt zu mir abgebrochen. Ich befinde mich gerade in einer sehr ungewöhnlichen Situation, in der ich wirklich nur sehr wenig weiß. Tatsächlich habe ich auf TikTok davon erfahren", schilderte die Musikerin. Die Nachricht traf sie emotional schwer: Sie habe sich hingelegt und sei in Tränen ausgebrochen. "Ich habe geweint und geweint und geweint, weil ich ein weiteres Enkelkind habe, glaube ich", gab Wynonna dem Magazin einen Einblick in ihren Schock.

Grace verbüßt aktuell eine Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten, nachdem sie sich wegen Fahrens mit entzogener Fahrerlaubnis schuldig bekannt hatte. Ihre Entlassung ist laut Us Weekly für den 16. November vorgesehen. Danach soll sie fünf Jahre unter Bewährungsaufsicht stehen. Trotz des angespannten Verhältnisses betonte Wynonna gegenüber People, wie sehr sie zu ihrer Tochter steht: "Grace ist meine große Liebe, sie ist meine Tochter, und ich liebe sie von Herzen. Sie ist abhängig von Meth, und das ist niederschmetternd", erklärte die Sängerin gegenüber People. Über den gegenwärtigen Gesundheitszustand ihrer Tochter oder weitere Einzelheiten zur Schwangerschaft weiß Wynonna nach eigener Aussage allerdings nur sehr wenig.

Für Grace wäre es nicht das erste Kind: 2022 brachte sie ihre Tochter Kaliyah zur Welt – damals durfte sie die Haft für die Geburt vorübergehend verlassen. Inzwischen lebt die vierjährige Kaliyah bei Wynonna auf deren Farm im US-Bundesstaat Tennessee. Die Sängerin kümmert sich dort selbst um ihre Enkelin. Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter gilt schon länger als schwer belastet. Grace sprach in der Vergangenheit öffentlich über traumatische Erfahrungen aus ihrer Kindheit. Dabei erhob sie auch schwere Vorwürfe gegen ihren Stiefvater sowie gegen den Umgang ihrer Mutter mit den damaligen Geschehnissen. Zudem geriet sie in den vergangenen Jahren wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt. Seit 2015 kam es mehrfach zu juristischen Problemen. Im Jahr 2024 wurde sie unter anderem nach verschiedenen Vorfällen in Alabama und Virginia festgenommen.

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Getty Images Wynonna Judd, Sängerin

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Getty Images Wynonna Judd, Country-Sängerin

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Getty Images Wynonna Judd im November 2022

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