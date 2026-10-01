"Verity": Hathaway & Johnson bringen Hartnett ins Schwärmen

Kuss- und Nahszenen mit gleich zwei Hollywoodstars: Für Josh Hartnett (48) war das bei "Verity" Alltag. In der Verfilmung des Bestsellers von Colleen Hoover (46) spielt er Jeremy Crawford, der sowohl Anne Hathaway (43) als auch Dakota Johnson (36) körperlich nahekommt. Damit solche Momente sauber choreografiert werden konnten, stand den Darstellern ein Intimitätskoordinator zur Seite. Dessen Einsatz habe laut Josh "eine große Rolle gespielt", wie er im Gespräch mit "ABC News Live Prime" erzählte. Trotz der heiklen Aufgabe sei die Stimmung im Trio von Beginn an locker und herzlich gewesen. Seine Kolleginnen lobt Josh in den höchsten Tönen: "Sie sind beide so professionell, gehen ihre Arbeit so bewusst an und sind einfach wirklich, wirklich talentiert. Ich hatte das Gefühl, mit ihnen dafür in der bestmöglichen Ausgangslage zu sein."

Obwohl "Verity" von Leidenschaft und Abgründen erzählt, ging es am Set erstaunlich unbeschwert zu. Das lag an der guten Chemie im Ensemble und an der lockeren Art von Regisseur Michael Showalter. Manche intimen Szenen wirkten dadurch fast schon komisch. Josh erinnert sich: "Wir haben an diesem Set viel gelacht, und wenn wir jemals wieder zusammen einen Film drehen, müsste es eine Komödie sein. Aber dieser hier ist natürlich keine, deshalb mussten wir gelegentlich ein ernstes Gesicht machen." Die Vertrautheit untereinander half den dreien zudem, knisternde Leinwandchemie gezielt aufzubauen. Die sich ständig verschiebenden Beziehungen ihrer Figuren setzten sie wie Puzzleteile zusammen. Im Zentrum steht Lowen Ashleigh, eine erfolglose Autorin, die Dakota verkörpert. Sie bezieht das abgelegene Anwesen der berühmten Schriftstellerin Verity Crawford, gespielt von Anne. Dort wird aus dem Schreibauftrag ein Albtraum.

Als Ghostwriterin soll Lowen die noch ausstehenden Bände schreiben und entdeckt dabei verstörende, autobiografische Notizen von Verity. Bald verstrickt sie sich in Anziehung, Manipulation und Besessenheit. So beklemmend das klingt, hinter der Kamera herrschte das Gegenteil. Dakota hatte schon früher von der ersten Zusammenarbeit mit Anne geschwärmt: Ihre Figuren wechseln im Thriller kaum ein Wort, doch privat verstanden sich die beiden blendend. Zwischen den Takes blödelten sie, lachten viel und sprachen zugleich ernsthaft über das Leben. Joshs Erzählungen passen dazu: Nicht allein die Hauptdarstellerinnen, auch das gesamte Trio fand rasch zusammen.

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Getty Images Josh Hartnett, Dakota Johnson und Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13

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Imago Josh Hartnett und Dakota Johnson bei der UK-Sondervorführung von "Verity" im Curzon Mayfair in London, 24. September 2026

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Imago Anne Hathaway und Josh Hartnett in "Verity", 2026