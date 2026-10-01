"Single-Sylvie" verrät, wie Mann bei ihr landen kann

Sylvie Meis (48) ist seit rund einem Jahr solo – und hat nun verraten, wie ein Mann bei ihr landen könnte. Ihre Freunde nennen die Moderatorin inzwischen sogar "Single-Sylvie". Obwohl 2026 für sie bislang vor allem im Zeichen ihrer Arbeit steht, ist sie weiterhin offen für den richtigen Mann. Am Rande eines Kochevents der Marke Bimi Brokkoli in Hamburg sprach die Moderatorin gegenüber Bild ganz offen über ihre Wünsche. "Ich will die Liebe! Die echte Liebe. Nichts Schnelles, sondern eine Verbindung, die hält. Das Aussehen, der Beruf, das Alter sind mir egal. Es muss vom Gefühl her passen. Damit ich weiß, dass er der Richtige ist …", betonte Sylvie. Entscheidend seien für sie vor allem die passende Chemie, die richtige Energie und ein echtes Gefühl. Erzwingen möchte die 48-Jährige das Liebesglück allerdings nicht. Aktiv auf die Suche gehen oder sich bei einer Dating-App anmelden möchte die Niederländerin derzeit trotzdem nicht.

Sollte es doch zu einem ersten Date kommen, hat Sylvie klare Vorstellungen: Am liebsten würde sie mit ihrem potenziellen Partner ein Restaurant besuchen. Alternativ dürfe der Mann auch gerne für sie kochen – selbst am Herd stehen käme beim ersten Treffen für sie nicht infrage. Die Moderatorin wäre nach eigener Einschätzung viel zu aufgeregt, um in dieser Situation ein Menü zuzubereiten. "Sagen wir es so: Ich bin eine deutlich bessere Esserin als Köchin! Mit meinen Kochkünsten kann ich leider keinen Mann bezaubern – da muss ich ehrlich sein", gestand sie gegenüber Bild. Dafür sieht Sylvie ihre Stärken beim romantischen Rahmen. Speisen hübsch anrichten, Kerzen anzünden, für die passende Atmosphäre sorgen und den richtigen Champagner aussuchen – das könne sie. Im Notfall lasse sich gutes Essen schließlich auch bestellen. Männer in ihrem eigenen Alter haben bei ihr übrigens keinen Bonus. Sylvie fühlt sich innerlich sehr jung und findet Gleichaltrige deshalb manchmal zu alt.

Zuletzt war die Moderatorin mit dem Berliner Unternehmer Patrick Gruhn liiert, einem Sohn des verstorbenen Rolf Eden (†92). Die Beziehung endete im Herbst 2025. Davor war Sylvie mit dem Fußballer Rafael van der Vaart (43) und später mit dem Künstler Niclas Castello verheiratet. Nach eigenen Angaben ist sie nun erstmals seit ihrem 20. Lebensjahr wieder über einen so langen Zeitraum ohne Partner. Inzwischen könne sie Abende zu Hause ohne Begleitung aber ganz entspannt genießen. Bei einem neuen Mann spielt für sie zudem die Familienplanung eine Rolle. Mit Blick auf ihren 20-jährigen Sohn Damian van der Vaart (20) hält sie es für sinnvoll, wenn ein künftiger Partner keinen weiteren Kinderwunsch hat. Ihr Sohn spielt als Fußballprofi bei Ajax Amsterdam. Wenn er sie in Hamburg besucht, versucht sich die Moderatorin durchaus am Herd – große kulinarische Erwartungen an seine Mutter habe Damian laut Sylvie ohnehin nicht.

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Imago Sylvie Meis bei der Bertelsmann Party 2026 in Berlin

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Imago Sylvie Meis beim One Luxury Private Summer Gathering x Stella Rheni in der Villa Stella Rheni, Bonn, 08.09.2026

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Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Sohn Damián, Juli 2026