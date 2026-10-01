Offene Worte: Jamie-Lynn Sigler fehlt im MS-Kampf die Kraft

Jamie-Lynn Sigler (45) macht derzeit eine schwere Zeit durch. Die Schauspielerin, die seit über zwei Jahrzehnten mit Multipler Sklerose lebt, sprach in einer aktuellen Folge ihres "MeSsy Podcast" offen darüber, wie kraftlos sie sich momentan fühlt. "Ich habe im Moment nicht viel Kampfgeist in mir", gestand die "The Sopranos"-Darstellerin. Sie versuche deshalb, ihre Erkrankung aktuell Tag für Tag zu bewältigen. Für vieles fehle ihr aber einfach die Energie – und das nicht nur wegen einer Erkältung, die sie zusätzlich plagt. Sie bewege ihren Körper zurzeit kaum und habe auch ihre Physiotherapie pausiert, obwohl sie wisse, dass Bewegung und die Behandlungen ihr grundsätzlich guttun. Ähnlich ehrlich blickt die Schauspielerin auf ihre Ernährung: Diese sei zwar gut, aber eben nicht optimal. Statt sich deswegen noch zusätzlich unter Druck zu setzen, wolle sie akzeptieren, dass sie zurzeit nicht alle Empfehlungen für den Umgang mit ihrer Krankheit befolgen könne.

"Ich versuche einfach, mir die Erlaubnis zu geben, keine Kämpferin und keine perfekte Patientin zu sein", erklärte sie im Podcast. Sie wolle einfach ein Mensch sein dürfen, der müde, unmotiviert und etwas uninspiriert ist und am liebsten einfach nur herumliegen und lediglich existieren möchte. Ihren zahlreichen Verpflichtungen müsse die zweifache Mutter zwar weiterhin nachkommen, zusätzliche Aufgaben übernehme sie derzeit aber ganz bewusst nicht. "Es ist jeden Tag eine Entscheidung, weiterzumachen, und ebenso eine Entscheidung an den Tagen, an denen man es einfach nicht kann", betonte Jamie-Lynn und ergänzte im Hinblick auf ihr aktuelles Tief: "Im Moment habe ich diese Kraft einfach nicht in mir, und hoffentlich werde ich irgendwann wieder so weit sein."

Die Diagnose Multiple Sklerose erhielt Jamie-Lynn bereits 2001 im Alter von 20 Jahren. Bei der chronischen Autoimmunerkrankung greift das Immunsystem die schützende Hülle der Nervenfasern an. Betroffen ist dabei das zentrale Nervensystem. Jahrelang hatte die Schauspielerin ihre Erkrankung geheim gehalten. Inzwischen geht die zweifache Mutter deutlich offener damit um und schildert öffentlich auch verletzliche und schwierige Phasen ihres Alltags. Erst vor wenigen Monaten erklärte sie, ihr jüngeres Ich hätte wohl nie geglaubt, dass sie ihre eigene Wahrheit eines Tages derart offen, selbstsicher und stolz teilen könne. Eine große Rolle spielt dabei auch ihr Podcast "MeSsy", den sie gemeinsam mit der ebenfalls an MS erkrankten Schauspielerin Christina Applegate (54) moderiert. In ihren offenen Gesprächen tauschen sich die beiden regelmäßig über ihre persönlichen Erfahrungen und die Belastungen aus, die die Krankheit mit sich bringt. Dabei sprechen sie auch offen und ehrlich über Momente, in denen ihnen die nötige Energie zum Weitermachen fehlt.

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Getty Images Jamie-Lynn Sigler beim Sopranos-25-Jahre-Wiedersehen beim Tribeca Festival im Beacon Theatre in New York

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Getty Images Jamie-Lynn Sigler bei den Texas Film Awards 2025 in Austin

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Getty Images Jamie-Lynn Sigler, Schauspielerin, Mai 2019