Mit 62: Monica Bellucci nennt das Älterwerden ein Geschenk

Monica Bellucci (62) feierte am 30. September ihren 62. Geburtstag – und zeigte sich pünktlich dazu in einem neuen Shooting. Für die Oktoberausgabe von Harper's Bazaar España, deren Bilder Daily Mail vorliegen, posierte die italienische Schauspielerin vor der Kamera und sprach im dazugehörigen Interview offen über das Älterwerden. Dass dieser Prozess für Frauen zwangsläufig etwas Negatives sein soll, will sie so nicht stehen lassen. Gerade in der Unterhaltungsbranche, die Monica als künstliche Welt beschreibt, könne es zwar schwerfallen, die Veränderungen anzunehmen. Dennoch findet sie klare Worte: "Entweder man wird alt und akzeptiert den Prozess mit Würde, oder man stirbt. Wenn ich es so betrachte, ziehe ich es tausendmal vor, zu altern", erklärt sie gegenüber dem Magazin. Für den Filmstar ist jedes weitere Lebensjahr vielmehr ein Grund zur Freude. "Älter zu werden bedeutet, dass man das Glück hat, am Leben zu sein und einen Horizont zu haben. Außerdem bringt die Reife ein wunderbares Geschenk mit sich: Distanz", betont Monica.

Mit den Jahren, so erzählt sie dem Magazin weiter, sei sie nicht mehr nur Schauspielerin, sondern auch Beobachterin der Welt geworden. Ein Perspektivwechsel, der ihr erlaubt, vieles aus einem völlig neuen Blickwinkel zu betrachten. Und auch die Branche selbst habe sich gewandelt: Während eine Karriere nach dem 40. Geburtstag früher nahezu ausgeschlossen gewesen sei, würden reifere Frauen heute deutlich häufiger spannende Geschichten auf der Leinwand erzählen. Als Beispiele führt sie gegenüber Harper's Bazaar España ihre französischen Kolleginnen an. Catherine Deneuve (82), Isabelle Huppert und Fanny Ardant stünden nach wie vor vor der Kamera, seien auf Magazincovern zu sehen und würden große Werbekampagnen anführen. Auch beim Thema Schönheit hat die Italienerin eine klare Meinung: "Das geht über das hinaus, was andere wahrnehmen; wichtig ist, was man im Inneren fühlt."

Zu diesem erfüllten Innenleben gehören für Monica Bellucci vor allem eine Leidenschaft, die sie antreibt, und das Heranwachsen ihrer Kinder. Ebenso bedeutsam seien für sie der Blick auf das Meer, enge Freunde und eine geliebte Familie. Ihre Wahrnehmung habe sich über die Jahre verändert: Gesundheit oder auch nur der Duft eines Kaffees am Morgen seien für sie heute Gründe zur Dankbarkeit. In jungen Jahren mache man sich über körperliche Schmerzen, Verletzlichkeit und den Tod dagegen oft kaum Gedanken. Monica ist Mutter von zwei Töchtern: Deva kam 2004 zur Welt, Leonie folgte 2010. Beide stammen aus ihrer Ehe mit dem französischen Schauspieler Vincent Cassel (59), mit dem sie von 1999 bis 2013 verheiratet war. Im vergangenen Jahr machten Monica und Regisseur Tim Burton (68) ihre Trennung publik. In ihrer gemeinsamen Erklärung hieß es: "Mit großem Respekt und tiefer Zuneigung füreinander haben Monica Bellucci und Tim Burton beschlossen, getrennte Wege zu gehen."

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Getty Images Monica Bellucci bei der Premiere von "Histoires de la nuit" beim 79. Filmfestival von Cannes, 22. Mai 2026

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Getty Images Monica Belucci und Vincent Cassel im Jahr 2004

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Getty Images Monica Bellucci und Tim Burton, Oktober 2023