Wohnungsnot in München trifft Michael Schanze hart

Michael Schanze (79) steht nun vor einer Aufgabe, die ihn zunehmend fordert: Wie der Moderator jetzt gegenüber Neue Post schildert, sucht er in München dringend eine neue Wohnung, nachdem sein Mietvertrag gekündigt wurde. Doch auf dem angespannten und kostspieligen Immobilienmarkt blieb die Suche bislang erfolglos und werde "langsam zum Problem". Neben der zeitraubenden Wohnungssuche muss Michael weiterhin seinen Alltag bewältigen. Auch deshalb beschäftigt ihn inzwischen eine weitere Möglichkeit: Sollte sich auf dem regulären Wohnungsmarkt keine passende Lösung finden, könnte für ihn ein Seniorenheim infrage kommen.

Seine aktuelle Situation nimmt der 79-Jährige mit einer gehörigen Portion Humor: "Hier spricht ein alter Dackel, der so manchen Großkampftag in der Woche hat, mit Caritas, Seniorendienst und Lymphe", erklärt er gegenüber dem Blatt. "Das hört sich etwas anders an als früher. Da gab es Tennis, Hockey und Mountainbike, aber da war der Herr Künstler auch noch kein Fast-Achziger." Hinzu kommt der organisatorische Aufwand rund um die Wohnungssuche, wie Schlager.de berichtet. Angebote müssen geprüft, Unterlagen zusammengestellt und Entscheidungen getroffen werden. Dabei kann Michael auf die Unterstützung seiner Familie zählen. Der Entertainer räumt selbst ein, dass er bei diesen Themen "sehr, sehr, sehr große Defizite" habe.

Seit vielen Jahren lebt Michael in einer rund 200 Quadratmeter großen Wohnung in München. Doch dieses Zuhause muss er bis Ende 2026 verlassen. Der Grund: Das Haus soll abgerissen werden. Für den langjährigen Bewohner bedeutet das, noch einmal die Koffer packen und sich im hohen Alter eine neue Bleibe suchen zu müssen. Gegenüber Freizeit Spass verriet Michael bereits zuvor über seine herausfordernde Wohnungssuche: "Im Auge hatte ich schon vieles, aber das hat sich bisher alles zerschlagen." Ob er doch noch eine passende Wohnung findet oder am Ende tatsächlich ein Seniorenheim zur Alternative werden könnte, bleibt offen.

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Actionpress/ Starpix / picturedesk.com Michael Schanze, Oktober 2018

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Actionpress/ United Archives GmbH Michael Schanze bei der Hitparade 1971

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Getty Images Michael Schanze im November 2024