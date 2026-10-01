"Rote Rosen"-Star Claudia Schmutzler heiratet sich selbst

Claudia Schmutzler (60) hat geheiratet – und zwar sich selbst! Am 18. September 2026, nur einen Tag vor ihrem 60. Geburtstag, feierte der frühere Rote Rosen-Star eine symbolische Hochzeit ganz ohne Bräutigam. In einer Bilderreihe auf Instagram gab die Schauspielerin Einblicke in die ungewöhnliche Zeremonie. Darauf strahlt Claudia in einem weißen Kleid in die Kamera und hält einen bunten Brautstrauß in den Händen. Ein üppiger Blumenkranz im Haar macht ihren festlichen Brautlook komplett. Ihr Jawort galt dabei jedoch keinem Partner, sondern ganz bewusst ihr selbst. Mit ihrer Feier stellte sie die Selbstliebe und ihre Lebensfreude in den Mittelpunkt. Zu den Bildern schrieb Claudia auf der Social-Media-Plattform: "Am 18. September 2026 habe ich mir selbst nach jahrzehntelanger Recherche und eindeutigen Ergebnissen das Jawort gegeben."

Ihre Entscheidung für die besondere Hochzeit sei "nicht aus Mangel, nicht aus Trotz, dafür mit Größe, Kompetenz und ohne falsche Bescheidenheit" getroffen worden, betonte Claudia. In einem weiteren Instagram-Beitrag erklärte die Schauspielerin, welche persönliche Erkenntnis hinter der Zeremonie steckt. "Ich habe herausgefunden, wer ich wirklich bin. Und ich habe begriffen, dass das Glück nichts ist, was einem widerfährt", schrieb sie. Anschließend fügte sie hinzu: "Es ist eine Lebensart. Auf jeden Fall meine." Auch in der Kommentarspalte fasste Claudia die Botschaft ihres Jaworts noch einmal zusammen. "Es ist an der Zeit, sich selbst zu feiern. Jeden Tag aufs Neue und immer wieder. Ein Fest der Selbstliebe und der Freude", erklärte der TV-Star dort. Bei ihrer Community scheint die ungewöhnliche Feier gut angekommen zu sein: Unter den Aufnahmen finden sich zahlreiche Glückwünsche zu Claudias besonderem Schritt.

Zuletzt war Claudia von 2016 bis 2021 mit ihrem Schauspielkollegen Sönke Schnitzer liiert, der fast 20 Jahre jünger ist als sie. Das Ende ihrer Beziehung machte sie allerdings erst 2023 öffentlich. Der Liebe abgeschworen hatte die Schauspielerin damals keineswegs, wie sie auf Instagram erklärte: "Natürlich gebe ich die Liebe nicht auf. Ich höre ja auch nicht auf zu essen, nur weil ich nicht kochen kann." Auch mit dem Thema Hochzeit hatte Claudia bereits beruflich Erfahrung gesammelt: In der ARD-Serie "Rote Rosen" gab ihre Figur Astrid Richter 2020 ihrem Serienpartner Alex Maiwald das Jawort. Gespielt wurde dieser von Philipp Oliver Baumgarten.

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Christian Marquardt / ActionPress Claudia Schmutzler, Schauspielerin

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Rote Rosen, ARD ARD-Telenovela "Rote Rosen"

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Claudia Schmutzler, Schauspielerin

Wie findet ihr Claudias symbolische Hochzeit mit sich selbst? Eine wunderschöne Idee – Selbstliebe darf ruhig ganz groß gefeiert werden! Ich kann damit wenig anfangen, denn eine Hochzeit verbinde ich mit zwei Menschen. Ergebnis anzeigen