Nicht nur GZSZ: Nina Ensmann verlässt auch Berlin

Jetzt heißt es Koffer packen – und zwar gleich doppelt! Nina Ensmann verabschiedet sich nach vier Jahren von Gute Zeiten, schlechte Zeiten und damit von ihrer Rolle Jessica Reichelt. Doch der Abschied beschränkt sich nicht auf das Set: Die Schauspielerin kehrt auch Berlin den Rücken und lässt ihren Freundeskreis in der Hauptstadt zurück. In einem letzten großen Interview mit RTL blickt sie auf die intensive Zeit bei der Daily zurück und spricht über die vielen Veränderungen, die nun gleichzeitig in ihrem Leben anstehen. Ihren letzten Auftritt als Jessica haben die Fans am heutigen Donnerstag, dem 1. Oktober, um 19:40 Uhr bei RTL zu sehen. Wer nicht warten möchte, kann die Folge bereits bei RTL+ abrufen. Damit endet für die Schauspielerin eine prägende Etappe, die ihr Leben in den vergangenen Jahren bestimmt hat.

Die tägliche Arbeit vor der Kamera hat bei Nina offenbar Spuren hinterlassen – und zwar im besten Sinne. Sowohl schauspielerisch als auch persönlich habe sie die Zeit bei der Serie geprägt und ihr jede Menge Fähigkeiten für kommende Projekte mitgegeben. "Ich weiß, dass ich wirklich mit einem fetten Rucksack an Werkzeug hier rausgehe", erklärte sie gegenüber RTL. Auch ein ganz konkretes Andenken nimmt sie mit – ein Requisit ihrer Figur. Es handelt sich um Jessicas grüne Tasche, die für sie eine besondere Bedeutung hat. "Das ist für mich persönlich die Jessica-Tasche", erklärt die Schauspielerin. Für ihre Serienfigur geht die Geschichte übrigens glücklich zu Ende: Jessica heiratet ihre große Liebe Philip Höfer. Anschließend starten die beiden gemeinsam ein neues Leben in London. Ein Happy End also, mit dem sich der Kiez von einer seiner Bewohnerinnen verabschiedet.

Rolle, Team, Stadt und Freunde – all das auf einmal hinter sich zu lassen, ist eine ordentliche Hausnummer. "Es ist sehr, sehr viel auf einmal!", fasste Nina ihre Gefühlslage gegenüber RTL zusammen. Gleich mehrere Menschen und Lebensbereiche zeitgleich zurückzulassen, bringe sie emotional "ganz schön an meine Grenzen". Ein Trost bleibt ihr aber: Sie freut sich darüber, dass Jessica den Kiez als verheiratete Frau und an der Seite ihrer großen Liebe verlassen darf. Zum Abschluss richtet die Schauspielerin noch einen letzten Wunsch an ihre Figur, die sie vier Jahre lang begleitet hat: "Lebe dein Leben. Sei glücklich, ehrlich und genieße es in vollen Zügen!"

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Getty Images Nina Ensmann, Schauspielerin

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RTL/Rolf Baumgartner Philip und Jessica geben sich das Jawort

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Instagram / ninaensmann Nina Ensmann mit ihrer Familie, Juni 2024