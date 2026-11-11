Stallone will überraschenden Star als "Tulsa King"-Bösewicht

Sylvester Stallone (80) hat für seine Paramount+-Krimiserie "Tulsa King" einen überraschenden Wunschkandidaten im Blick: Andrew Garfield (43) soll dem Hauptdarsteller künftig als Bösewicht das Leben schwer machen. Im Podcast "The Rest Is Entertainment" erzählte Sylvester vor Kurzem, dass er den Schauspieler am Abend zuvor getroffen habe. Dabei habe er sich mit dem Oscarnominierten überraschend gut verstanden. "Ich hätte nie gedacht, dass wir uns jemals so gut verstehen würden", erklärte der "Rocky"-Star in der Sendung. Das Treffen brachte ihn prompt auf eine mögliche neue Besetzung für seine Gangsterserie. "Da dachte ich: Mann, ich würde ihn liebend gern als Bösewicht in 'Tulsa King' haben, weil das eine völlig andere Dynamik schaffen würde", schwärmte Sylvester. Die Wahl dürfte bei den Zuschauern für Erstaunen sorgen, denn Andrew ist bislang eher für sensible Rollen bekannt als für den Part des harten Gangsters. Ob Andrew von diesem konkreten Wunsch bereits weiß und sich einen Auftritt in der Serie vorstellen könnte, verriet sein Kollege in dem Podcast allerdings nicht.

Dabei soll Andrew offenbar keineswegs einen klassischen Schurken verkörpern, der seine Gegner vor allem durch seine körperliche Erscheinung einschüchtert. Stattdessen stellt er sich einen cleveren Gegenspieler vor, der womöglich sogar mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. "Statt dieses großen, schwerfälligen, na ja, Bösewichts ist er vielleicht, na ja, nachdenklich. Vielleicht wird er von KI angetrieben. Vielleicht ist er etwas, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich es aufhalten soll", führte der Schauspieler im Podcast "The Rest Is Entertainment" aus. Der KI-Gedanke könnte mit Andrews kommendem Projekt "Artificial" zusammenhängen. Darin soll er Sam Altman darstellen. Ob zwischen den beiden Schauspielern oder mit den Machern der Serie bereits konkrete Gespräche über einen Einstieg bei "Tulsa King" geführt wurden, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Zuletzt saßen Sylvester und Andrew gemeinsam auf dem Sofa der "The Graham Norton Show". Während Sylvester dort für "Tulsa King" warb, stellte Andrew sein historisches Actiondrama "The Uprising" vor. Außerdem sprach der Schauspieler über eine Apple-TV-Serie, in der er Roy Horn (†75) spielen wird. Daraufhin erzählte Sylvester, dass er den Magier persönlich gekannt und nach "Rocky II" dessen Wohnung besucht habe. Der Besuch nahm eine unerwartete Wendung: Als er dort auf die Toilette gehen wollte, stand er plötzlich einem weißen Tiger gegenüber. Daneben unterhielten sich die beiden über Sylvesters großen Durchbruch mit "Rocky". Andrew wollte wissen, wie alt der Schauspieler damals gewesen sei. Sylvester erklärte, er sei ungefähr 29 Jahre alt gewesen und habe sich damit einer persönlichen Grenze genähert. Nach seiner damaligen Einschätzung werde es ab diesem Punkt deutlich schwieriger, sich in Hollywood noch als neuer Star durchzusetzen.

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