Stallone packt über seine Fehde mit Schwarzenegger aus

Sylvester Stallone (80) und Arnold Schwarzenegger (79) verband über viele Jahre eine erbitterte Rivalität. In der aktuellen Folge des Podcasts "The Rest Is Entertainment" sprach der "Rocky"-Star nun offen über das schwierige Verhältnis der beiden Actionikonen. In den 1980er- und 1990er-Jahren lieferten sie sich einen regelrechten Konkurrenzkampf um die Spitzenposition im Actiongenre. Die Rivalität beschränkte sich dabei keineswegs auf ihre Filmrollen, sondern setzte sich auch hinter den Kulissen fort. Wie unter anderem Daily Mail berichtet, änderte sich daran zunächst wenig, obwohl die beiden abseits der Leinwand gemeinsame Geschäftsinteressen verfolgten. Seit 1991 gehörten Sylvester und Arnold zu den bekanntesten Investoren der Restaurantkette Planet Hollywood. Für gemeinsame Werbeauftritte war das angespannte Verhältnis allerdings ein erhebliches Hindernis. "Wir konnten nicht gemeinsam auf einer Bühne stehen, um etwas zu präsentieren oder eine Rede zu halten", erinnerte sich der Schauspieler.

Nach Sylvesters Schilderung begann die Rivalität bereits bei einem frühen Aufeinandertreffen. Bei einer Verleihung der Golden Globes habe Arnold ihn mit finsteren Blicken bedacht. Als sie sich später erneut begegneten, reagierte Sylvester mit einer ungewöhnlichen Provokation und warf eine Blumenschale in Richtung seines Konkurrenten. "Ich tat so, als würde ich feiern, so nach dem Motto: 'Juhu.' Und damit war der Fehdehandschuh hingeworfen, und es ging los", zitiert Page Six den Schauspieler aus dem Podcast. Von da an versuchten die beiden, sich mit ihren Kinoerfolgen gegenseitig zu übertreffen. Während Sylvester mit "Rambo" Erfolge feierte, legte Arnold unter anderem mit "Commando" und den "Terminator"-Filmen nach. "Je wütender ich ihn machte und je wütender er mich machte, desto mehr kämpften wir darum, den nächsten Actionfilm größer zu machen: ein größeres Messer, eine lautere Waffe, mehr Tote, bessere Drehorte. Es steigerte sich immer weiter", berichtete der Hollywoodstar. Die Rivalität wirkte sich sogar auf ein geplantes gemeinsames Nachbarschaftsprojekt mit dem inzwischen verstorbenen Filmemacher John Hughes (†59) aus. Wegen des angespannten Verhältnisses der beiden Actionstars wurde daraus letztlich nichts.

Erst etwa zwei Jahrzehnte später legten die beiden ihren Streit endgültig bei. Als Arnold 2003 zum Gouverneur von Kalifornien gewählt wurde und sich vorerst aus dem Filmgeschäft zurückzog, betrachtete Sylvester ihn nicht länger als direkten Konkurrenten. Bei einer zufälligen Begegnung in einem Zigarrenladen nutzten die beiden schließlich die Gelegenheit, sich auszusprechen und gemeinsam eine Zigarre zu rauchen. Dabei bedankte sich Sylvester bei seinem früheren Rivalen dafür, dass dieser ihn immer wieder zu Höchstleistungen angespornt hatte. Arnold habe das ähnlich gesehen, berichtete der Schauspieler. Aus der einstigen Feindschaft entwickelte sich eine enge Freundschaft, und es wurde sogar schon zusammen Weihnachten gefeiert. Ein gewisser Konkurrenzgeist ist jedoch bis heute geblieben: "Wir werden immer miteinander konkurrieren. Das liegt in der Natur der Sache, und ich genieße es", erklärte Sylvester. Nach ihrer Versöhnung standen die beiden Actionstars auch mehrfach gemeinsam vor der Kamera. Dazu gehörten "The Expendables 2" aus dem Jahr 2012, "Escape Plan" von 2013 und "The Expendables 3" aus dem Jahr 2014.

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Getty Images Zwei Personen posieren beim Fototermin zum Film "The Expendables 3" beim Filmfestival von Cannes 2014

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Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

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