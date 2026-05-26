Strahlendes Porträt: König Frederik X. wird 58 Jahre alt

König Frederik X. (58) feiert Geburtstag: Der dänische Monarch wird 58 Jahre alt und präsentiert sich zu diesem Anlass auf neuen offiziellen Porträts. Wie das Königshaus auf Instagram verrät, entstanden die Aufnahmen erst kurz vor dem Ehrentag im Thronsaal von Schloss Christiansborg. Dazu heißt es: "Heute wird Seine Majestät 58 Jahre alt, und dieser Tag wird bereits ab den frühen Morgenstunden mit neuen Fotos gewürdigt."

Doch damit nicht genug: Auch royale Fans dürfen an Frederiks Ehrentag ganz nah dabei sein. Das dänische Königshaus kündigte an, dass der Monarch gemeinsam mit Mitgliedern der Königsfamilie um 12 Uhr auf dem Balkon des Frederik-VIII.-Palais in Amalienborg erscheinen wird. Zudem können Glückwünsche den ganzen Tag digital über die Website des Königshauses oder via Social Media übermittelt werden. Damit wird der Geburtstag des Royals nicht nur im engsten Familienkreis gefeiert, sondern auch gemeinsam mit seinen Anhängern.

Für Frederik ist das nicht der erste Auftritt, bei dem er sich auf besondere Weise seinen Fans präsentiert. Erst vor einigen Monaten sorgte der König für Aufsehen, als er sein Buch "Königsworte" persönlich als Hörbuch eingesprochen hatte. Das Werk, das sich mit seinem Leben, seiner Familie und seiner Zukunft befasst, wurde auf der Website des Königshauses frei zugänglich veröffentlicht. Frederik wurde am 26. Mai 1968 geboren und bestieg im Januar 2024 den dänischen Thron, nachdem seine Mutter Königin Margrethe II. (86) ihren Rücktritt bekanntgegeben hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Teilnahme von König Frederik X. und Königin Mary an den 86. Geburtstagsfeierlichkeiten von Königin Margrethe II. in Fredensborg, April 2026

Anzeige Anzeige

Kongehuset König Frederik X. Porträt zum 58. Geburtstag

Anzeige Anzeige

Getty Images Margrethe, Anne‑Marie, Frederik X. und Mary beim Konzert der Livgarde zu Margrethes 86. Geburtstag im Innenhof von Schloss Fredensborg