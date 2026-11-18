Auf ihrer Indienreise absolvierte Prinzessin Kate (44) einen Auftritt im Alleingang, ganz ohne Prinz William (44) an ihrer Seite. Am Mittwoch, dem Abschlusstag des dreitägigen Trips, stattete die Prinzessin von Wales dem Nowrosjee Wadia Maternity Hospital in Mumbai einen Solobesuch ab und plauderte in der Geburtsklinik mit dem Klinikteam sowie frischgebackenen Eltern. Dabei ließ sie sich laut GB News erklären, wie Mütter und ihre Babys in Indien betreut werden. Es ging um die Zeit der Schwangerschaft, um die Geburt selbst und um die ersten Entwicklungsschritte der Kinder. Wie ihr Büro mitteilte, war der Besuch für Kate ein besonderes Anliegen. Mit dem Solotermin rückte sie ein Thema in den Mittelpunkt, das sie schon seit vielen Jahren beschäftigt: die frühkindliche Entwicklung und die Frage, wie Kinder einen möglichst guten Start ins Leben bekommen. Diesmal trug sie ihr Herzensprojekt allerdings nicht in Großbritannien, sondern auf internationaler Bühne in die Öffentlichkeit.

Für ihren Besuch im Krankenhaus setzte Kate auf ein rotes Kleid aus dem Hause Emilia Wickstead, abgerundet durch schokoladenbraune Slingpumps von Manolo Blahnik. Laut einem Sprecher ihres Büros lag es der Prinzessin am Herzen, auf der Reise zu erfahren, wie das Thema in Indien angegangen wird. Schließlich seien viele der Prinzipien rund um die Bedeutung der frühen Kindheit, für die sie sich in Großbritannien einsetzt, weltweit gültig. Der Besuch biete die Chance, die Themen aus einem internationalen Blickwinkel zu betrachten. Zudem könne man von den Erfahrungen indischer Familien und Fachkräfte lernen. Das Krankenhaus wurde 1926 gegründet und hat sich auf Geburtshilfe, Neugeborenenmedizin und Gynäkologie spezialisiert. Frauen aus ganz unterschiedlichen sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen erhalten dort eine bezahlbare Versorgung. Kate setzt sich bereits seit mehr als zehn Jahren für das Wohl von Kindern ein. Im Jahr 2021 rief sie außerdem das Royal Foundation Centre for Early Childhood ins Leben, das die Wichtigkeit der ersten fünf Lebensjahre hervorhebt.

Der Trip nach Mumbai markierte für Kate eine ganz besondere Rückkehr: Erstmals seit Längerem trat sie wieder gemeinsam mit William auf internationaler Bühne auf. Nach der Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2024 hatte die Prinzessin vorerst auf Auslandsreisen verzichtet. Noch am Vorabend ihres Alleingangs glänzte sie an der Seite ihres Mannes beim Earthshot Prize in Mumbai – der Preisverleihung von Williams Umweltinitiative. Bei der Gala ergriff Kate selbst das Wort. In ihrer Rede hob sie hervor, wie eng Natur und menschliches Wohlbefinden miteinander verknüpft sind. "Wir sind nicht von ihr getrennt; wir sind ein Teil von ihr, tief verbunden auf sichtbare und unsichtbare Weise", erklärte die Prinzessin vor den Gästen der Veranstaltung. Damit setzte sie gemeinsam mit William noch vor ihrem Kliniktermin ein Zeichen für den Umweltschutz.

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Getty Images Prinzessin Kate besucht das Nowrosjee Wadia Maternity Hospital in Mumbai

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Getty Images Prinzessin Kate bei ihrem Besuch im Nowrosjee Wadia Maternity Hospital in Mumbai

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