Prinzessin Kate (44) hat neue Einblicke in einen ganz besonderen Ausflug mit ihrer Tochter gegeben. Am ersten Tag ihrer Indienreise mit Prinz William (44) sprach die Prinzessin von Wales über eine bislang geheim gehaltene Fahrt mit der Londoner Bahn. Diese hatte sie gemeinsam mit Prinzessin Charlotte (11) unternommen. Im Oktober waren Mutter und Tochter mit der Elizabeth Line unterwegs. Begleitet wurden sie von Personenschützern, die sich möglichst unauffällig verhielten. An der Station Tottenham Court Road stiegen die beiden aus, Kate hielt ihre Tochter dabei an der Hand. Die damals elf Jahre alte Charlotte soll von dem für sie ungewöhnlichen Trip "beeindruckt" gewesen sein. Zur Sprache kam das Erlebnis, als Kate und William in Mumbai die neue Aqua Line der dortigen Metro besichtigten. Wohin die beiden anschließend gingen, bleibt zwar offen. Kates Bemerkung über Fahrgäste, die abends nach Covent Garden fahren, könnte jedoch einen Hinweis auf das Ziel ihres gemeinsamen Ausflugs geben.

Bei der Tour durch Mumbai schwärmte Kate gegenüber Stephen Long, Direktor und Strategieleiter bei Crossrail International, von der Londoner Strecke. "Sie sagte, dass sie die Elizabeth Line liebe und mit Charlotte damit gefahren sei. Sie sei wirklich beeindruckt davon gewesen, dass sie von Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft genutzt werde, etwa von jungen Männern auf dem Weg zur Arbeit und von Menschen, die für einen Abend in Covent Garden unterwegs seien", gab er gegenüber Hello! wieder. Eine Person, die im Oktober mit im Zug saß, berichtete, dass Kate und Charlotte sich entspannt unterhalten und gelächelt hätten. Mit den Fahrgästen auf den Plätzen gegenüber wechselten sie demnach kurz ein paar Worte. Die Sicherheitsleute hielten sich bewusst im Hintergrund, damit die Fahrt für die Royals so alltäglich wie möglich ablief. Zwischendurch schaute Kate sogar einige Minuten lang auf ihr Handy. Auch in Mumbai nutzten William und seine Frau nun den öffentlichen Nahverkehr. Für die Fahrt ab Vidhan Bhavan zahlten beide jeweils umgerechnet rund 60 Cent. Begleitet wurden sie von royalen Personenschützern und lokalen Sicherheitskräften.

Für Kate ist das Bahnfahren eigentlich nichts Neues. Bevor sie William heiratete und Teil der Königsfamilie wurde, fuhr sie regelmäßig mit der Londoner U-Bahn. Für Charlotte ist eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln dagegen eine Ausnahme. Zeit zu zweit verbringen Mutter und Tochter immer wieder, vor allem bei kulturellen Ausflügen. So besuchten Kate und Charlotte bereits mehrfach gemeinsam Ballettaufführungen. Im Juli sahen sie sich zum Beispiel eine Darbietung der Royal Ballet School im Opera Holland Park an. Ob die beiden bei ihrer Fahrt im Oktober tatsächlich auf dem Weg zu einem Theaterbesuch in Covent Garden waren, wurde bislang nicht bestätigt. Die Station Tottenham Court Road liegt allerdings nur einen kurzen Spaziergang von Covent Garden und mehreren Theatern entfernt.

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate fahren während ihres Besuchs zur Earthshot-Preisverleihung mit der Metro in Mumbai

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate treffen Sachin Tendulkar und junge Cricketspieler in Mumbai

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