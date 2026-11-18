Prinzessin Kate (44) und ihr Ehemann Prinz William (44) nahmen am Montag im Geschäftsviertel Ballard Estate in Mumbai an einem Cricketspiel teil, das mitten auf der Straße stattfand. Im Anschluss begrüßte das Thronfolgerpaar die zahlreichen Schaulustigen, die das Geschehen vom Spielfeldrand beobachtet hatten. Die beiden schüttelten fleißig Hände und plauderten kurz mit den wartenden Fans. Ein Mann nutzte die Gelegenheit und bat die Prinzessin von Wales um ein Autogramm. Wie t-online berichtet, reagierte Kate zwar ausgesprochen freundlich, musste den Wunsch aber ablehnen. Für Mitglieder der britischen Königsfamilie gelten in dieser Hinsicht feste Regeln. Kate entschuldigte sich daher höflich bei ihrem Fan: "Tut mir leid, ich kann nicht unterschreiben." Eine royale Unterschrift als Souvenir gab es für den Mann also nicht – dafür aber eine persönliche Begegnung mit der künftigen Königin.

Die strenge royale Regel, die Kate am Autogrammschreiben hinderte, ist eine Sicherheitsvorkehrung. Persönliche Signaturen von Kate, William und den anderen Royals sollen nicht öffentlich als Autogramme verteilt werden. Dadurch soll verhindert werden, dass die Unterschriften kopiert und anschließend für Fälschungen verwendet werden können. Ein vollständiges Unterschriftenverbot gilt für die Königsfamilie allerdings nicht. Bei offiziellen Anlässen dürfen die Royals durchaus unterschreiben – etwa wenn sie sich in Gästebücher eintragen oder formelle Mitteilungen unterzeichnen. Das Cricketspiel bildete den Auftakt des dreitägigen Indienbesuchs des Thronfolgerpaares. Nach Angaben des Palastes sollte mit dem Termin die große Leidenschaft für den Sport gewürdigt werden, die Großbritannien und Indien miteinander teilen. Für William ist die Reise aus einem weiteren Grund von großer Bedeutung: Am Dienstagabend wurde der von ihm ins Leben gerufene Earthshot-Umweltpreis verliehen. Die Auszeichnung ehrt Projekte, die Lösungen für drängende Umweltprobleme entwickeln.

Für Kate markiert der Aufenthalt in Indien eine besondere Rückkehr auf die internationale Bühne. Es ist ihre erste große royale Reise, seit ihre Krebserkrankung vor zwei Jahren öffentlich bekannt wurde. Die Prinzessin hatte sich daraufhin einer Chemotherapie unterzogen und ihre royalen Verpflichtungen zeitweise deutlich reduziert. Mumbai ist für Kate und William zudem kein unbekanntes Pflaster: Vor rund zehn Jahren waren die beiden bereits zu einem offiziellen Besuch in der Metropole. Über das Wiedersehen mit der Stadt freute sich die Ehefrau des Thronfolgers sichtlich. Gegenüber dem Magazin Hello! schwärmte sie, es sei "so wundervoll, wieder zurück zu sein". Bis zum Ende ihres Besuchs stehen für das Paar noch weitere Termine an, bevor es wieder die Heimreise nach Großbritannien antritt.

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Getty Images Prinzessin Kate spielt Straßencricket im Ballard Estate in Mumbai

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate treffen Sachin Tendulkar und junge Cricketspieler in Mumbai

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