Prinzessin Kate (44) lädt auch in diesem Jahr wieder zu ihrem festlichen Weihnachtskonzert ein. Schon zum sechsten Mal richtet die Prinzessin von Wales den Gottesdienst "Together At Christmas" aus, den sie 2021 ins Leben gerufen hatte. Wie jetzt bekannt wurde, findet das Event am Freitag, dem 11. Dezember, in der Londoner Westminster Abbey statt. Der Ort hat für die Royal eine ganz besondere Bedeutung: In der berühmten Kirche gaben sich Kate und Prinz William (44) im Jahr 2011 das Jawort. Rund 1.600 Gäste werden erwartet. Gemeinsam mit der Prinzessin sollen sie feiern, wie wichtig Liebe, Freundlichkeit und die Fürsorge füreinander sind. Mit der Einladung werden auch Menschen gewürdigt, die andere in ihren Familien oder Gemeinden unterstützen. Mit ihrem Engagement schenken sie Unterstützung, stärken das Gefühl von Verbundenheit und helfen dabei, Einsamkeit zu lindern. Wer nicht persönlich in der Kirche dabei sein kann, muss auf das festliche Ereignis nicht verzichten: Die aufgezeichnete Feier wird an Heiligabend bei ITV1 und ITVX ausgestrahlt und ist am Weihnachtsmorgen erneut im Fernsehen zu sehen.

Auf dem Programm stehen sowohl traditionelle als auch moderne Weihnachtslieder. Darüber hinaus sind Lesungen und Auftritte besonderer Gäste geplant. Wer genau zu sehen und zu hören sein wird, ist bislang aber noch ein Geheimnis, denn die Namen der Mitwirkenden wurden noch nicht veröffentlicht. Außerdem wird nicht nur in der britischen Hauptstadt gefeiert. Passend zu dem zentralen Gottesdienst in London finden 15 weitere "Together At Christmas"-Konzerte in verschiedenen Regionen Großbritanniens statt. Sie reichen von den Shetlandinseln im hohen Norden bis nach Devon im Südwesten Englands. Seit der Premiere vor fünf Jahren ist das Konzert ein fester Termin im royalen Weihnachtskalender. Im Mittelpunkt stehen dabei ehrenamtlich Engagierte, Wohltätigkeitsorganisationen und Menschen, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen. Auch in diesem Jahr sollen daher besonders diejenigen gewürdigt werden, die anderen im Alltag mit Nähe, Hilfsbereitschaft und Fürsorge zur Seite stehen.

Bei der Ausgabe im vergangenen Jahr war Kate nicht allein: Prinz William und die drei gemeinsamen Kinder Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) begleiteten sie in die Kirche. Auch weitere Familienmitglieder waren damals mit dabei, darunter Herzogin Sophie sowie Zara und Mike Tindall (48). Kates Eltern Carole und Michael Middleton (77) unterstützten die Veranstaltung ebenfalls. Unter den prominenten Gästen befanden sich 2025 Schauspielerin Kate Winslet (51), Sängerin Katie Melua (42) und Köchin Mary Berry (91). Für einen besonders persönlichen Moment sorgte die Prinzessin selbst. Gemeinsam mit ihrer Tochter Charlotte setzte sie sich ans Klavier und überraschte die Gäste mit einem Duett. Mutter und Tochter spielten dabei ein Stück des schottischen Komponisten Erland Cooper. Ob William, George, Charlotte und Louis die Prinzessin von Wales auch bei der diesjährigen Ausgabe des Weihnachtskonzerts begleiten werden, wurde bislang nicht offiziell bestätigt. Ebenso bleibt noch offen, welche weiteren Angehörigen und prominenten Gäste diesmal an "Together At Christmas" teilnehmen werden.

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Getty Images Prinzessin Kate beim "Together At Christmas" Carol Service in der Westminster Abbey in London, Dezember 2025

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Imago Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder beim Gottesdienst in der Westminster Abbey im Dezember 2025

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