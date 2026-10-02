Lauras Schwangerschaft: Pietro Lombardi äußert sich zum Leak

Pietro Lombardi (34) blickt auf ein Kapitel zurück, das ihn und seine damalige Partnerin Laura Maria Rypa (30) schwer getroffen hat: den Leak ihrer ersten Schwangerschaft. Im Podcast "Patchwork Boys" spricht der Sänger mit Oliver Pocher (48) ausführlich über die Hintergründe. Demnach sollen private Informationen über das erste gemeinsame Kind ohne Lauras Einverständnis an die Öffentlichkeit gelangt sein – offenbar aus ihrem engen Bekanntenkreis. Wie viel Geld dafür geflossen sein könnte, kann Pietro bis heute nur schätzen. Gemeinsam mit Oliver hält er es für möglich, dass eine Freundin der Influencerin hinter dem Verrat steckte. Belegt ist das allerdings nicht. Wer die Informationen damals weitergab und ob es überhaupt eine Frau war, weiß Pietro nach eigenen Angaben nicht. An diese Zeit denkt er bis heute nur ungern zurück und bezeichnet die damalige Situation schlicht als "sehr krass".

Im Gespräch greift Oliver eine weitere Schilderung auf: Die Person aus Lauras Umfeld, die die Information verkauft haben soll, sei anschließend in den Urlaub gefahren. "Es war jemand aus ihrem Bekanntenkreis und der ist danach in den Urlaub gefahren", erzählt der Comedian in "Patchwork Boys". Pietro bestätigt: "Das stimmt tatsächlich." Auch beim möglichen Preis für die Information bleibt der Musiker vage. "Das ist eine gute Frage, lass es 5.000 Euro sein oder mehr, ich weiß es nicht", antwortet er auf Olivers Frage. Ebenso wenig kann er sagen, ob ein Mann oder eine Frau dahintersteckte. Die Vermutung, dass es sich um eine Freundin von Laura gehandelt haben könnte, bleibt damit eine Spekulation der beiden – konkrete Belege werden im Gespräch nicht genannt.

Laura selbst hatte sich bereits früher zu dem Vorfall geäußert. In der Sendung "deep und deutlich" erzählte sie, dass sie ihre erste Schwangerschaft eigentlich gar nicht öffentlich machen wollte. Doch damit nicht genug: Nach der Frühgeburt ihres Sohnes soll es auf der Intensivstation erneut zu einem schweren Eingriff in die Privatsphäre der Familie gekommen sein. "Man muss sich vorstellen: Mein Sohn liegt auf der Intensivstation. Ich weiß nicht, ob mein Kind überleben wird. Und dann stellt sich heraus, dass eine Mutter, die selbst ein Kind auf der Intensivstation liegen hatte, Videos und Fotos von meinem Kind gemacht und diese weitergeleitet hat", schilderte Laura. Ihren Angaben zufolge handelte es sich dabei um eine andere Mutter, deren eigenes Kind ebenfalls auf der Station behandelt wurde.

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IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023

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Coldrey, James Oliver Pocher und Pietro Lombardi, März 2017 in Berlin

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin