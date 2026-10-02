Tara oder Vanessa? Sie gewinnt "Beauty & The Nerd" Staffel 7

Was für ein knappes Finale bei Beauty & The Nerd. In der sechsten und letzten Folge der siebten Staffel liefern sich Tara Tabitha (33) und Sebastian mit Vanessa Grassl (25) und Patrick einen packenden Kampf um den Sieg. Nach mehreren Herausforderungen steht noch immer kein Gewinnerduo fest. Deshalb fällt die Entscheidung völlig überraschend in einem direkten Buzzer-Showdown. Beide Teams müssen noch einmal alles geben und so schnell wie möglich den entscheidenden Knopf erreichen. Tara und Sebastian hatten die schnellere Hand, erreichten den Buzzer als Erste und wurden zum Siegerduo gekürt. Gemeinsam dürfen sich die beiden über ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro freuen. Für Vanessa und Patrick blieb nach dem knappen Showdown nur der zweite Platz.

Bis zu diesem entscheidenden Moment mussten die Finalteams noch einmal alles abrufen, was sie in den vergangenen Wochen gelernt hatten. Auf dem Programm standen knifflige Rätsel, ein anspruchsvoller Parcours, ein Pultspiel und obendrein ein Stylecheck. Doch so vielseitig der Finalkampf auch angelegt war – eine vorzeitige Entscheidung brachte er nicht. Beide Duos lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, sodass es am Ende einzig und allein auf die Schnelligkeit am Buzzer ankam. Vor dem großen Showdown war das Teilnehmerfeld allerdings schon ein Stück kleiner geworden: Für Gino Bormann (38) und Sascha war der Traum vom Staffelsieg zu diesem Zeitpunkt bereits geplatzt. Das Team schied zuvor aus dem Rennen aus und belegte den dritten Platz.

Ihren Platz unter den besten drei hatten sich Gino und Sascha zuvor in einem Entscheidungsquiz gegen Vanessa Schmitt und Nam gesichert. Dieser Exit sorgte für besonders emotionale Szenen: Ausgerechnet Saschas richtige Antwort besiegelte das Aus ihres Freundes Nam. Beim Abschied konnte sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Vanessa und Nam hatten im Verlauf der Staffel als starkes Gespann gegolten, die Beauty wurde sogar zu den Favoritinnen gezählt. Doch das Abenteuer der beiden endete bereits vor dem großen Finale – und damit auch die Chance auf das Preisgeld, das nun an Tara und Sebastian geht.

Anzeige Anzeige

taratabitha Tara Tabitha mit ihrer Hündin Loulou, August 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / grasslvanessa Vanessa Grassl, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gino_charlet.c.official Gino Bormann, Reality-Persönlichkeit