Jennifer Garner zeigt Wiedersehen mit Ex Michael Vartan

Jennifer Garner (54) feiert ein besonderes Jubiläum: Die Spionageserie "Alias" feiert 25 Jahre seit ihrer Erstausstrahlung, und die Schauspielerin ehrt dieses Ereignis mit einem Wiedersehen voller Star-Allüren. Auf Instagram teilt sie dazu ein Video, das sie Seite an Seite mit ihren Co-Stars zeigt. Darunter ist auch Michael Vartan (57), mit dem Jennifer ungefähr ein Jahr lang zusammen war. In der Aufnahme lächeln sie beide in die Kamera, Jennifer hat einen Arm um Michaels Schultern gelegt und drückt ihr Gesicht an seines. In dem Video erzählt sie: "Sie waren meine ganze Welt, die Darsteller und die Crew, und das sind sie immer noch. Auch nach all den Jahren sind wir immer noch zusammen. Wir sind eine kleine Truppe, die seit 25 Jahren zusammenhält."

Die Serie lief im amerikanischen Fernsehen zwischen 2001 und 2006 und begeisterte ein Millionenpublikum. Auch Reese Witherspoon (50) ist bis heute Fan der Show. Sie schreibt in den Kommentaren: "Ah! Ich kann mich genau daran erinnern, wie ich jede Woche zugeguckt habe und nur über dich staunen konnte." Neben Michael tauchen auch ihre anderen Co-Stars und die Produzenten in dem Clip auf, darunter Victor Garber, Ron Rifkin und Merrin Dungey sowie Serienerfinder und Regisseur J. J. Abrams. Jennifer ist heute noch stolz auf ihre Serienfigur und ihre Arbeit am "Alias"-Set. "Ich ging anders, nachdem ich Sydney gespielt hatte. Es ist etwas, auf das ich so stolz bin, ein Teil davon gewesen zu sein", schwärmt sie.

Die Beziehung zwischen Jennifer und Michael dauerte nur knapp ein Jahr, von 2003 bis 2004. Nach der Trennung blieben die beiden jedoch freundschaftlich verbunden. Auch zu Michaels 55. Geburtstag gratulierte sie ihm schon überschwänglich auf Instagram. "Ich kann mich nicht erinnern, warum ich bayerisch gekleidet war, aber ich weiß, dass du heute Geburtstag hast. Ich hoffe, es wird ein großartiger Tag, Michael! XX S. Bristow", schrieb sie damals zu einem alten Schnappschuss vom "Alias"-Set. Während Jennifer nach der Trennung eine Beziehung mit Ben Affleck (54) einging, wandte sich Michael ebenfalls anderen Beziehungen zu. Er heiratete später Lauren Skaar, von der er sich 2014 wieder trennte.

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Getty Images Jennifer Garner bei Apples "The Last Thing He Told Me" Season-Two-Tastemaker-Event in West Hollywood, 12. Februar 2026

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Instagram / jennifer.garner Jennifer Garner in Selfie mit Michael Vartan, 2026

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Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Filmstars