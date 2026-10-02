Romina Power wird 75: Zwischen "Felicità" und Familiendrama

Große Gefühle, große Melodien und eine Lebensgeschichte, die kein Drehbuchautor besser hinbekommen hätte: Romina Power (75) feiert am 2. Oktober ihren 75. Geburtstag. Gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Al Bano wurde die US-amerikanische Sängerin in ganz Europa zum Star – spätestens, als die beiden 1982 beim Festival von Sanremo "Felicità" präsentierten und damit einen Ohrwurm in die Welt setzten, der bis heute auf keiner Italien-Playlist fehlt. Doch hinter dem strahlenden Bild des einstigen "Goldpaars" verbarg sich großes Leid: Die gemeinsame Tochter Ylenia verschwand Anfang 1994 im Alter von 23 Jahren während einer Reise durch die USA in New Orleans. Bis heute gibt es keine gesicherten Erkenntnisse über ihr Schicksal. 1999 trennten sich Romina und Al Bano, danach lieferten sie sich jahrelang öffentliche Auseinandersetzungen. Musikalisch fanden die Ex-Partner später jedoch wieder zueinander und kehrten ab 2013 gemeinsam auf die Bühne zurück.

Romina ist die Tochter von Hollywoodstar Tyrone Power und Schauspielerin Linda Christian. 1967 lernte sie mit 16 Jahren den acht Jahre älteren Albano Carrisi (83), der als Al Bano bekannt wurde, bei den Dreharbeiten zum Musikfilm "Nel sole" kennen. 1970 heirateten die beiden gegen den Willen ihrer Eltern, im selben Jahr kam Tochter Ylenia zur Welt. Später folgten Yari, Cristel und Romina Jr. Als Al Bano und Romina feierten sie mit Songs wie "Sharazan", "Sempre sempre", "Libertà" und eben "Felicità" internationale Erfolge, traten 1976 und 1985 beim Eurovision Song Contest an und gewannen 1984 das Sanremo-Festival mit "Ci sarà". Nach Ylenias Verschwinden hielt Romina lange an der Hoffnung fest, ihre Tochter könne noch leben. Al Bano zog dagegen später einen Tod im Mississippi in Betracht. Diese unterschiedlichen Sichtweisen belasteten die Beziehung zusätzlich. Ende 2014 ließ der Sänger Ylenia von einem italienischen Gericht für tot erklären. Eine endgültige Klärung brachte das nicht.

Privat gehen Romina und Al Bano längst getrennte Wege. Der Sänger fand mit Loredana Lecciso eine neue Partnerin und bekam mit ihr zwei weitere Kinder. Musikalisch aber knüpften die beiden im Oktober 2013 in Moskau wieder an alte Zeiten an, weitere Konzerte und eine Deutschland-Tour folgten. 2020 präsentierten sie beim Sanremo-Festival mit "Raccogli l'attimo" sogar neue gemeinsame Musik. "Auf der Bühne ist es sowieso, als hätten wir uns nie verlassen, alles ist wie früher", sagte Romina in einem Interview über die Zusammenarbeit. Mit ihrem größten Hit hat die Musikerin allerdings ein durchaus zwiespältiges Verhältnis: Im Podcast "Supernova" verriet sie Anfang des Jahres, sie habe "Felicità" von Beginn an "banal" gefunden und eigentlich gar nicht singen wollen. In Italien sorgte das für Kritik – woraufhin sie in den sozialen Netzwerken klarstellte, dass sie das Lied nach wie vor gerne singe, weil sich die Freude des Publikums auf sie übertrage. Abseits der großen Bühne zog sich Romina zeitweise ins Privatleben zurück, wandte sich dem Buddhismus zu, schrieb einen Roman und veröffentlichte 2012 das Soloalbum "Da lontano".

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Getty Images Romina Power beim Sanremo-Festival im Februar 2020

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Getty Images Romina Power und Al Bano im Februar 2020

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OLYCOM S.P.A. Ylenia Carrisi mit ihrem Vater Al Bano im Jahr 1990