Phil Collins entfacht Streit mit Paul McCartney erneut

Kaum schien der jahrelange Zwist zwischen Phil Collins (75) und Paul McCartney (84) beigelegt, sorgt Phil erneut für Gesprächsstoff. Bei einer Veranstaltung in London äußerte der Sänger den Verdacht, dass der frühere Beatles-Musiker etwas damit zu tun haben könnte, dass eine bestimmte Szene aus der neu aufgelegten Dokumentation "The Beatles Anthology" verschwunden ist. In der ursprünglichen Fassung, die im November 1995 bei ITV ausgestrahlt wurde, hatte George Harrison (†58) Phils Coverversion des Beatles-Klassikers "Tomorrow Never Knows" erwähnt. In der kürzlich bei Disney veröffentlichten Version fehle genau diese Passage, behauptet Phil nun gegenüber Mirror. Besonders brisant ist der Verdacht, weil er erst im August erklärt hatte, seinen langjährigen Konflikt mit Paul nach einem persönlichen Gespräch aus der Welt geschafft zu haben. Belege dafür, dass Paul tatsächlich Einfluss auf die neue Fassung genommen hat, nannte Phil allerdings nicht.

Zur Sprache kam das Thema bei einer Fragerunde zum 45. Jubiläum von Phils Album "Face Value", auf dem auch seine Version von "Tomorrow Never Knows" zu hören ist. Zunächst erinnerte sich der Musiker daran, wie stolz ihn die Erwähnung in der ursprünglichen Beatles-Dokumentation gemacht hatte. "Die eine Sache, auf die ich stolz bin und die ich nie vergessen werde, war bei 'The Beatles Anthology' ... Die drei holten die Bänder von 'Tomorrow Never Knows' heraus. Und sie spielten es auf der Mehrspuraufnahme ab", erzählte Phil. Umso überraschter sei er gewesen, als er die Neuauflage sah. "Ich dachte: 'Die Beatles haben meinen Namen erwähnt.' Vor Kurzem habe ich es mir noch einmal angesehen, und sie hatten es herausgenommen. Es ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, vielleicht gefiel es McCartney nicht", mutmaßte er. Belege für einen Einfluss Pauls auf den Schnitt nannte Phil jedoch nicht.

Der Zwist zwischen den beiden Musiklegenden reicht bis ins Jahr 2016 zurück. Damals berichtete Phil von einer Begegnung mit Paul, die er als herablassend empfunden hatte. Bereits 2002 war er dem Beatles-Star und dessen damaliger Ehefrau Heather Mills (58) bei einer Veranstaltung im Buckingham Palace begegnet. Als Phil Paul um eine Signatur in einer Erstausgabe des Beatles-Buchs von Hunter Davies bat, soll dieser zu Heather gesagt haben: "Oh Heather, unser kleiner Phil ist wohl ein Beatles-Fan." Erst vor wenigen Wochen kam es schließlich zur Versöhnung. Phil hatte Paul um ein Erinnerungsstück für eine im November geplante Wohltätigkeitsauktion des King's Trust gebeten. Paul sagte nicht nur eine Spende zu, sondern sprach bei einem Telefonat auch den alten Konflikt an. "Wir haben uns versöhnt, er ist froh darüber, dass wir darüber gesprochen haben, und ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben", erklärte Phil anschließend gegenüber der Sunday Times.

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Getty Images Phil Collins, Sänger

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Getty Images Sir Paul McCartney auf seiner "Got Back"-Tour im Allianz Parque in São Paulo, Oktober 2024

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Getty Images Phil Collins, Oktober 2018