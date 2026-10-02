Nach Trennung: Brittany Cartwright zeigt ihren Rachekörper

Nach dem Ehe-Aus mit Jax Taylor (47) präsentiert sich Brittany Cartwright (37) so freizügig wie lange nicht mehr. Am Mittwoch postete das Reality-TV-Gesicht einen Schnappschuss auf Social Media, der sie selbstbewusst in einem winzigen, lilafarbenen Spitzenbikini und mit sichtlich schlankerer Silhouette zeigt. Das Bild wurde laut Daily Mail am Set der anstehenden vierten Staffel der Bravo-Erfolgsserie "The Valley" aufgenommen. Hinter ihrem spektakulären "Rachekörper" steckt jedoch ein radikales Beauty-Programm: Neben mehreren Schönheitsoperationen setzte Brittany in den letzten Monaten auf medikamentöse Unterstützung, um die Pfunde purzeln zu lassen. Insgesamt verlor die Mutter eines Sohnes nach eigenen Angaben rund neun Kilogramm. Ihre Verwandlung ist für Fans der Show kein Geheimnis – schon in der dritten Staffel von "The Valley" wurde der Weg der Blondine zum Thema gemacht.

Der Startschuss für ihre optische Verwandlung fiel im Oktober vergangenen Jahres mit einem sogenannten "Mommy Makeover". Bei diesem Rundum-Eingriff ließ sie eine Bauchdeckenstraffung, eine Fettabsaugung sowie eine Bruststraffung inklusive neuer Implantate durchführen. Da die Waage danach trotz aller Bemühungen stagnierte, griff sie Monate später zusätzlich zu GLP-1-Präparaten (Abnehmspritzen). Der Erfolg stellte sich prompt ein: Nach nur einem Vierteljahr Anwendung zeigte die Medikation deutliche Wirkung, und im Juli freute sich der Reality-Star bereits über zwei Kleidergrößen weniger. Unter ihrem Social-Media-Beitrag ordnete sie die beiden Maßnahmen noch einmal ein: "Für alle, die sich fragen: Seit meinem Mommy Makeover im Oktober habe ich 20 Pfund (ca. 9,1 Kilogramm) abgenommen. Ich begann lange nach meiner Operation mit [GLP-1-Medikamenten], die Gewichtsabnahme erfolgte also erst danach." Weiter stellte sie klar: "Das Mommy Makeover hat mein Selbstvertrauen gestärkt, und durch die Gewichtsabnahme fühle ich mich großartig und so viel selbstbewusster. Das sind zwei verschiedene Dinge."

Im krassen Gegensatz zu ihrem neuen Look steht Brittanys turbulentes Privatleben. Ihre Ehe mit Jax Taylor steuert auf eine schlammschlachtartige Scheidung zu. Erst im August erwirkte die Reality-Darstellerin eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex, die ihn verpflichtet, einen Abstand von knapp 90 Metern zu ihr einzuhalten. Während Jax die im Raum stehenden Missbrauchsvorwürfe teils bestreitet und eine gerichtliche Klärung anstrebt, betrifft die Trennung auch die Familie: Das Ex-Paar teilt sich die Verantwortung für den fünfjährigen Sohn Cruz, bei dem Autismus diagnostiziert wurde. Laut TMZ beantragte Brittany das alleinige Sorgerecht, eine Entscheidung darüber wurde jedoch zunächst bis zu einer Gerichtsanhörung vertagt. Im Juli wurde zudem bekannt, dass Jax nun mit Lori Krebs liiert ist – einer früheren engen Freundin von Brittany, die zudem jahrelang ihre Publizistin war. Brittany sprach von einem "kompletten Verrat" und erklärte, sie habe Lori einst als Teil ihrer Familie betrachtet.

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Instagram / brittany Brittany Cartwright zeigt ihren Körper nach dem "Mommy Makeover", Oktober 2026

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Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, 2021

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Getty Images Brittany Cartwright, 2024