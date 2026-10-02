Sydney Sweeney teilt verliebte Bootsfotos mit Scooter Braun

Sommerfeeling im Herbst: Sydney Sweeney (29) nimmt ihre Fans mit auf einen Bootstrip zum Lake Powell in Arizona. Die Schauspielerin veröffentlichte jetzt auf Instagram zahlreiche Schnappschüsse von dem Ausflug, den sie gemeinsam mit ihrem Freund Scooter Braun (45) und mehreren Freunden unternahm. In einem knallroten Badeanzug zeigt sie dabei ihre sportlichen Fähigkeiten: Die 29-Jährige fährt auf nur einem Ski Wasserski, probiert sich allein auf dem Wakeboard aus und nimmt bei einer weiteren Fahrt sogar eine Freundin huckepack. Besonders vertraut wirkt ein Polaroid, das an Bord aufgenommen wurde. Von hinten fotografiert, steht Sydney über Scooter, der seine Arme um ihre Taille legt und lächelnd zu ihr hochblickt. Zu der Bilderreihe schrieb sie: "Wenn dein Mann dich zum Mond bringt."

Auch den Auftakt der Fotoreihe bildet ein Polaroid, auf dem Sydney in ihrem roten Einteiler posiert. Doch auf dem Programm stand nicht ausschließlich Wassersport. Weitere Aufnahmen zeigen die Schauspielerin und ihre Begleiter beim Tanzen, Wandern und gemeinsamen Entspannen. Der Trip zum Lake Powell war damit nicht nur ein romantischer Ausflug für Sydney und Scooter, sondern vor allem eine Reise mit Freunden. Neben dem vertrauten Paarfoto fallen insbesondere die actionreichen Aufnahmen auf dem Wasser ins Auge und zeigen, wie abwechslungsreich die gemeinsamen Tage waren. Zwischen Posen im Badeanzug, Wakeboard-Sprüngen und Gruppenbildern in der Sonne wurde offenbar so ziemlich jeder Urlaubsmoment festgehalten.

Sydney und der Musikunternehmer sollen sich Berichten zufolge im Juni 2025 kennengelernt haben – bei der Hochzeit von Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) in Venedig. Noch im selben Jahr sollen die beiden begonnen haben, miteinander auszugehen. Zuvor hatte Sydney ihre Verlobung mit Jonathan Davino beendet, während Scooters Scheidung von Yael Cohen rechtskräftig geworden war. Im Frühjahr 2026 machten die beiden ihre Beziehung schließlich offiziell und teilten gemeinsame Aufnahmen auf Instagram. Seitdem halten sie mit ihrem Liebesglück nicht mehr hinter dem Berg: Beide wurden mehrfach bei öffentlichen Ausflügen und auf Reisen gesichtet. Bei einigen dieser Unternehmungen waren auch Scooters Kinder dabei.

Anzeige Anzeige

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und Scooter Braun in Australien, 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney mit Scooter Braun, September 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / sydney_sweeney Schauspielerin Sydney Sweeney, September 2026