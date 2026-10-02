Brie Larson begeistert Fans im tief ausgeschnittenen Bikini

Brie Larson (37) zieht derzeit mit einem lässigen Schnappschuss alle Blicke auf sich. Das Foto, das aktuell erneut auf X die Runde macht, zeigt die Schauspielerin an einem Tisch neben einer Freundin, während sie ein Weinglas vor sich stehen hat. Ungeschminkt lächelt sie breit in die Kamera. Für den entspannten Moment trägt sie einen tief ausgeschnittenen Paisley-Zweiteiler mit floralem Muster. Das Oberteil setzt ihre trainierten Schultern, definierten Arme und Bauchmuskeln in Szene und betont gleichzeitig ihre Kurven. Von der dazugehörigen Bikinihose ist auf der Aufnahme lediglich ein kleiner Teil zu sehen. Die Szene wirkt privat und gelöst – und unterscheidet sich damit deutlich von den Momenten, die Brie sonst häufig mit ihrer Community teilt.

Unter dem Beitrag finden sich inzwischen zahlreiche begeisterte Reaktionen. Vor allem das Aussehen der Schauspielerin und ihre sportliche Figur beschäftigen die Nutzer in der Kommentarspalte. "Ich liebe sie", schreibt ein User knapp. Ein anderer Fan richtet seinen Blick besonders auf Bries Oberweite und kommentiert: "Sie sehen so groß aus, passen aber trotzdem gut zu ihrer Figur." Auch ein weiterer Nutzer zeigt sich von ihrem Anblick sichtlich beeindruckt und schreibt: "Sie sind unglaublich." Zwischen all den Komplimenten geht es immer wieder auch um die sichtbaren Muskeln der Schauspielerin, die auf dem Foto deutlich zur Geltung kommen. Dass ausgerechnet ein scheinbar beiläufiger Moment so viel Aufmerksamkeit erhält, dürfte die Hollywood-Darstellerin inzwischen kaum noch überraschen – ihre Aufnahmen werden auf der Plattform schließlich regelmäßig geteilt und ausführlich kommentiert.

Dass Brie derart durchtrainiert ist, hat einen Grund. Für ihre Rolle als Carol Danvers in dem 2019 erschienenen Marvel-Film "Captain Marvel" absolvierte sie neun Monate lang intensives Training im Fitnessstudio. Dabei steigerte sie ihre Leistung beim Kreuzheben erheblich: Am Ende schaffte sie etwa 102 Kilogramm. Nach eigenen Angaben hatte die Schauspielerin zuvor allerdings nicht viel mit Sport am Hut. Sie habe sich selbst weder als besonders elegant noch als athletisch wahrgenommen, sondern als introvertierten Menschen, der zudem mit Asthma zu kämpfen hatte. Trotzdem war es ihr wichtig, körperlich so gut vorbereitet zu sein, dass sie den Anforderungen am Filmset gewachsen war. Wie erfolgreich sie dieses Ziel erreicht hat, zeigt sich auf dem aktuellen Bikinifoto nun deutlich.

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Getty Images Brie Larson beim Disney Upfront 2026 in New York

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Brie Larson in "Captain Marvel"

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Instagram / brielarson Brie Larson hinter der Kulissen in ihrer neuen Rolle bei "The Bear"