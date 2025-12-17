Gesichts-OP nach Geburt: Komikerin Katherine Ryan packt aus

Katherine Ryan (42) hat offenbart, dass sie sich nur acht Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Holland einer "ernsthaften" Gesichts-OP unterzogen hat – und zwar in York. Die Komikerin, die mit ihrem Ehemann Bobby Kootstra zusammenlebt, sprach in ihrem Podcast "Telling Everybody Everything" darüber, dass der Eingriff so kurz nach der Entbindung eine Stillpause nötig machte: "Ich konnte die Nacht vorher mit ihr verbringen und sie da stillen, Milch für die Wochenpflegerin abpumpen, die ich hatte, und sie dann kurz darauf wieder stillen und mit ihr nach Hause gehen." Für Baby Holland war wohl gesorgt. "Es war viel, aber besser als gedacht", sagte Katherine über den Eingriff, der am vergangenen Freitag stattgefunden hat. Welches Verfahren genau vorgenommen wurde, verriet sie nicht, weil das Ganze für eine Doku-Serie gefilmt wurde.

Katherine schilderte, wie sie sich bewusst für einen Chirurgen in York entschied, dessen ästhetisches Verständnis zu ihren feinen Gesichtszügen passe. Namen nannte sie nicht, lobte aber dessen "geniale" Arbeit und verwies auf Ergebnisse bei einer Freundin, die sie überzeugt hätten: "Ich fand seine Vorher-Nachher-Galerie einfach toll." Im Podcast erklärte die Autorin, sie habe empfindliche Proportionen und wolle nicht einem Look nacheifern, der ihr nicht entspreche: "Ich war nie dafür bestimmt, die herzförmige Kinnlinie von Kylie Jenner und diese großen persischen Augen zu haben." Als Kontrast erwähnte sie Dr. Simon Ourian aus Beverly Hills, den TV-Zuschauer aus der Reality-Serie The Kardashians kennen: Er führe zwar keine OPs durch, sei aber ein Star für Injektionen. Schmerzen? "Null", so Katherine. Die Ausstrahlung der gedrehten Bilder stehe noch aus, sei aber geplant.

Die Schauspielerin, bei der bereits zum zweiten Mal Hautkrebs diagnostiziert worden war, blickte im Gespräch auch auf ihre ersten Schritte mit ästhetischen Eingriffen zurück. In den frühen Zwanzigern entschied sie sich nach Erfahrungen bei Hooters für eine Brustvergrößerung – ausgelöst von dem Eindruck, dass natürliche Ergebnisse möglich seien, wenn der Eingriff zu Person und Körper passe. Privat teilt Katherine ihr Familienleben mit Bobby und den gemeinsamen Kindern Fred (4) und Fenna (3), dazu kommt Tochter Violet (16) aus einer früheren Beziehung. Die Moderatorin beschreibt in Interviews häufig, wie sie zwischen Bühne, Podcast und Familienalltag pendelt und Routinen findet, die Nähe ermöglichen – etwa lange Autofahrten miteinander, klare Absprachen bei Terminen und transparente Kommunikation. "Ehrlich sein" ist für die Kanadierin dabei ein Prinzip, das sie auch bei Beauty-Themen verfolgt: Was sie mache, wolle sie ihrem Publikum nicht verschweigen.

ActionPress Katherine Ryan mit ihrer Tochter Holland im Arm, November 2025

Getty Images Kylie Jenner, Mai 2025

Getty Images Katherine Ryan und Bobby Kootstra, Juli 2025

