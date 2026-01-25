Katherine Ryans Teenie-Tochter plant Lippenaufspritzungen

Katherine Ryans (42) 16-jährige Tochter Violet hat sich offenbar fest vorgenommen, mit 18 Jahren Lippenfüller spritzen zu lassen. Diese Überlegungen äußerte sie trotz der traumatischen Erfahrungen ihrer berühmten Mutter mit diesem Eingriff. Im Interview mit The Times über ihre Schönheitsrituale verriet die Teenagerin: "Ich werde mir auf jeden Fall Lippenfüller spritzen lassen, wenn ich 18 bin. Nur einen halben Milliliter. Das wird so schön aussehen!" Ihre Mutter hat in der Vergangenheit jedoch bereits darüber gesprochen, dass sie aufgrund ihrer Erfahrungen mit minderwertigen Fillern für ihr Leben gezeichnet ist.

Katherine erklärte diesbezüglich laut Daily Mail: "Als ich jung war, habe ich mir wirklich fragwürdige Lippeninjektionen machen lassen. Und das lag daran, dass ich weder über die Informationen noch über die finanziellen Mittel verfügte. Das war, als ich 21 war. Die Narben sind nie verschwunden. [...] Ich weiß nicht, was sie mir in die Lippen gespritzt haben." Aktuell verbietet das britische Gesetz ihrer Tochter noch diesen Eingriff, da sie zu jung ist, worüber Katherine dankbar sei. Doch Violet blickt bereits voller Vorfreude der Zukunft entgegen und betont ihr gegenüber: "Mit 18 muss ich dich nicht um Erlaubnis fragen."

Doch nicht nur bei ihrer eigenen Tochter redete Katherine gern Klartext. Erst vor Kurzem legte die Comedian auch bei Brooklyn Peltz-Beckham (26) nach. Im Podcast "Telling Everybody Everything" teilte die Stand-up-Komikerin heftig gegen den ältesten Beckham-Sohn aus. Sie nannte ihn ein "undankbares Nepo-Baby" und empfahl: "Er sollte wirklich ein bisschen erwachsen werden." Hintergrund war eine öffentliche Auseinandersetzung zwischen Brooklyn und seinen berühmten Eltern. Katherine stellte Brooklyns Anschuldigungen gezielt infrage. Sie bezeichnete seinen Post auf Social Media als "extrem öffentlich und performativ" und vermisste jegliche Dankbarkeit.

Getty Images Violet Ryan und Katherine Ryan bei der UK-Premiere von "Freakier Friday" im Odeon Luxe Leicester Square in London, Juli 2025

Getty Images Violet Ryan und Katherine Ryan bei den MTV EMAs 2024 in Manchester, November 2024

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham beim "Plan a Summer Party"-Event in Los Angeles, 2025