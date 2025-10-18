Eine kleine Tochter: Katherine Ryan ist wieder Mama geworden

Katherine Ryan (42) hat ihr viertes Kind auf der Welt willkommen geheißen. Die Komikerin und ihr Ehemann Bobby Kootstra durften sich über die Geburt einer Tochter freuen, die auf den Namen Holland Juliette Kootstra hört. Bobby teilte die freudige Nachricht mit einem Post auf Instagram und schwärmte von Katherines "MVP-Performance" während der Geburt, die er humorvoll mit der Leistung des Football-Stars Patrick Mahomes (30) verglich. Die frischgebackene Mama genoss anschließend in ihrer luxuriösen Krankenhaus-Suite ein Glas Dom Pérignon sowie Delikatessen aus dem Nobu-Restaurant.

Die Schwangerschaft hatte die Entertainerin zunächst geheim gehalten. Doch ihre Tochter Violet streute erste Hinweise in den sozialen Medien. Katherine und Bobby entschieden sich, das Geschlecht ihrer Tochter bis zur Geburt nicht zu erfahren – eine spannende Überraschung für das Paar. Katherine hatte in der Vergangenheit ehrlich über Schwierigkeiten gesprochen, unter anderem über mehrere Fehlgeburten und die Herausforderungen, die mit einem Umzug aus Kanada nach Großbritannien verbunden waren.

Bereits vor fünf Monaten hatte die Komikerin in einem Interview mit Hello! ihre Schwangerschaft bestätigt. Mit Tochter Violet aus einer früheren Beziehung sowie den gemeinsamen Kindern Fred und Fenna hat die Familie jetzt ihr weiteres Glück gefunden. Die kleine Holland Juliette dürfte die Familie nun perfekt abrunden. Katherine, die auch schwere Momente wie eine frühere Hautkrebserkrankung gemeistert hat, tritt trotz all dieser Herausforderungen stets als moderne Powerfrau auf.

Getty Images Katherine Ryan, Juli 2025

Instagram / bobby_k__ Katherine Ryan und ihr Baby, Oktober 2025

Instagram / bobby_k__ Katherine Ryans Mann Bobby und ihre Tochter, Oktober 2025