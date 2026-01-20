"Undankbares Nepo-Baby": Katherine Ryan attackiert Brooklyn

Katherine Ryan (42) hat Brooklyn Peltz-Beckham (26) frontal attackiert und dabei glasklar Partei für David (50) und Victoria (51) ergriffen. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Telling Everybody Everything" vom Dienstag schoss die Comedian gegen den ältesten Beckham-Sohn, nachdem dieser am Montag auf Social Media mit einer langen Erklärung gegen seine Eltern ausgeteilt hatte. Brooklyn behauptete darin, seine Mutter habe seinen ersten Tanz bei der Hochzeit mit Nicola Peltz (31) im Jahr 2022 "gekapert" und ihn "gedemütigt". Außerdem habe er seit 13 Monaten keinen Kontakt mehr zur Familie. Katherine nannte ihn daraufhin ein "undankbares Nepo-Baby" und forderte: Er solle "ein bisschen erwachsen werden".

In ihrem Rant ging Katherine Punkt für Punkt auf Brooklyns Vorwürfe ein. Die Kanadierin stellte seine Darstellung rund um Nicolas Brautkleid infrage: Laut ihr habe es lange Planungstreffen mit Valentino gegeben, inklusive mehrerer Fittings – von einer angeblichen Absage in letzter Minute könne da kaum die Rede sein. Auch die Szene vom "unangemessenen" Tanz mit Victoria relativierte sie: Traditionell tanze man mit der Mutter, Missverständnisse seien möglich. Zudem erinnerte sie an Brooklyns Karrierechancen, die ihrer Ansicht nach maßgeblich vom Beckham-Namen profitiert hätten – vom millionenschweren Superdry-Deal 2021 bis zur teuren Kochshow während der Pandemie. "Ich sehe in diesen Posts keine Dankbarkeit", sagte sie. Dass Brooklyn seine Eltern angeblich anwaltlich aufforderte, ihn nicht mehr zu taggen und nur über Juristen zu kommunizieren, kommentierte sie als "extrem öffentlich und performativ" für jemanden, der Privatsphäre fordere.

Für viele kam Katherines Seitenwechsel überraschend, denn die Stand-up-Queen hatte David und Victoria früher selbst kritisiert – etwa wegen Davids WM-Engagement in Katar oder einem derben Witz über Victoria in einer TV-Show. Privat lebt die vierfache Mutter mit Ehemann Bobby Kootstra in London und spricht in ihrem Podcast oft über Familienleben und Loyalität. Brooklyn wiederum teilt auf Instagram regelmäßig Einblicke in sein Kochen und sein Leben mit Schauspielerin Nicola. David und Victoria zeigen sich online meist als eng verbundene Familie, feiern Geburtstage, Jubiläen und kleine Momente – Gesten, die Fans seit Jahren an den Beckhams schätzen. In dieser neuen Familienpassage prallen nun öffentliche Worte und private Gefühle aufeinander.

Getty Images Katherine Ryan, Comedian

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham bei ihrer Gelübdeerneuerung 2025