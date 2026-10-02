Lola Weippert ergattert eine Rolle in internationalem Film

Lola Weippert (30) kann eine Neuigkeit verkünden, mit der wohl die wenigsten ihrer Fans gerechnet hätten: Die Moderatorin hat eine Rolle in einem internationalen Film ergattert und steht dafür derzeit vor der Kamera. Auf Instagram teilte Lola nun erste Eindrücke vom Set. Dabei machte sie deutlich, wie viel ihr dieser Erfolg bedeutet: "Ich glaube, mein jüngeres Ich würde gerade einfach nur weinen." Eine besondere Hürde ist dabei die Sprache: Gedreht wird auf Englisch – ausgerechnet in jener Sprache, vor der sie früher großen Respekt hatte. Um welchen Film es sich handelt, hält sie bislang allerdings geheim. Weder den Titel des Films noch den Drehort, ihre Rolle oder mögliche Kollegen vor der Kamera verrät Lola bislang. Stattdessen lässt sie ihre Follower mitraten. "Was glaubt ihr, wo ich mitspielen darf?", fragte Lola ihre Community in ihrem Instagram-Beitrag.

Wie groß ihre Hemmungen früher waren, schildert die Moderatorin in ihrem Beitrag ganz offen: "Früher hatte ich solche Angst davor, Englisch zu sprechen. Ich habe mich geschämt, war unsicher, hatte Angst, Fehler zu machen und mich zu blamieren." Der Filmdreh ist für die Moderatorin deshalb nicht nur ein beruflicher Meilenstein. Er zeigt ihr auch, dass sie langjährige Selbstzweifel überwinden konnte. "Und heute? Stehe ich an einem Filmset, spiele auf Englisch und darf Teil eines internationalen Films sein", schrieb sie. Sie habe in ihrem Leben oft geglaubt, etwas nicht zu können, und ihre Angst sei häufig größer gewesen als ihr Mut. Ihre Freude teilt Lola auch mit ihrer Mutter: "Ich hätte mir diesen Moment niemals erträumen können. Mama, ich spiele einfach in einem internationalen Film mit!" Wann sie das Geheimnis um das Projekt lüftet und wann der Film erscheint, ist bislang offen.

Auch privat hat die TV-Bekanntheit zuletzt einen Neuanfang gewagt. Rund fünf Monate nach der überraschenden Trennung von ihrem damaligen Partner traf sich die Moderatorin wieder mit einem Mann zu einem ersten Date. Den Mann hatte sie zuvor bei einer Veranstaltung kennengelernt – zum ersten Schritt konnte sich allerdings keiner der beiden durchringen. Der Kontakt entstand deshalb erst später über Instagram. Damit ließ sich Lola auch abseits des Filmsets trotz anfänglicher Unsicherheit auf eine neue Erfahrung ein. Weitere Einzelheiten zu dem Treffen wurden in den vorliegenden Angaben nicht bekannt. Ebenso offen bleibt, ob nach dem ersten Date weitere Verabredungen folgten oder wie sich das Kennenlernen entwickelte. Rückschlüsse auf eine mögliche Beziehung lassen sich daher bislang nicht ziehen. Damit zeigt sich auch abseits des Filmsets eine Phase, in der Lola trotz anfänglicher Unsicherheiten neue Erfahrungen zulässt.

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