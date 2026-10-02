Wencke Myhre verschwieg ihren Kindern lange ihre Karriere

Schlagerstar Wencke Myhre (79) hat ihren vier Kindern lange verschwiegen, wie bekannt sie in Deutschland ist. Im SWR-Format "Assenheimers Promitalk" erzählte die Sängerin Moderator Jörg Assenheimer jetzt, wie konsequent sie ihre Karriere aus dem Familienalltag heraushielt. Artikel über sich selbst in Zeitungen und Zeitschriften ließ sie einfach verschwinden, und auch ihre Auszeichnungen bekamen zu Hause keinen Ehrenplatz. Ihre Kinder sollten sie in den eigenen vier Wänden vor allem als Mama erleben und nicht als gefeierten Bühnen- und Fernsehstar. Diese strikte Trennung funktionierte offenbar erstaunlich lange. Dass ihr Geheimnis letztlich doch aufflog, lag ausgerechnet an einem ihrer größten Hits: "Er hat ein knallrotes Gummiboot".

Wenckes Sohn hörte den bekannten Titel auf einer Skihütte. Dort erfuhr er, dass seine eigene Mutter den Song gesungen hatte. Nach seiner Rückkehr stellte er Wencke direkt zur Rede. "Und dann kam er nach Hause und sagte: 'Mama, hast du Gummiboot gesungen?' Und da dachte ich: Oh Gott, jetzt kriege ich einen", schilderte die Sängerin die Szene. Ihre Sorge, dass ihr Nachwuchs den Schlager peinlich finden könnte, erwies sich jedoch als unbegründet. Ihr Sohn zeigte sich von der musikalischen Vergangenheit seiner Mutter begeistert. Nach seiner Einschätzung eignete sich "Er hat ein knallrotes Gummiboot" sogar hervorragend als Après-Ski-Hit. Damit war das lange gehütete Geheimnis der Schlagersängerin gelüftet – und die Reaktion fiel deutlich positiver aus, als sie dachte.

Wencke, die kürzlich einen Horrorurlaub erlebte, steht bereits seit ihrer Kindheit auf der Bühne. 1966 gelang der gebürtigen Norwegerin schließlich der große Durchbruch in Deutschland. Mit dem Lied "Beiß nicht gleich in jeden Apfel" gewann sie damals die Deutschen Schlagerfestspiele in Baden-Baden und wurde einem breiten Publikum bekannt. Nur wenige Jahre später veröffentlichte sie "Er hat ein knallrotes Gummiboot". Der Titel entwickelte sich zu einem ihrer erfolgreichsten Songs und war Jahrzehnte später ausgerechnet der Grund dafür, dass ihr Sohn von ihrer Schlagerkarriere erfuhr. An ihrer Leidenschaft für die Musik hat sich bis heute nichts geändert: Auch mit 79 Jahren steht Wencke weiterhin als Sängerin auf der Bühne.

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Galuschka,Horst / ActionPress Wencke Myhre, Sängerin

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Getty Images Wencke Myhre singt bei "50 Jahre Hitparade", 2019

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Galuschka,Horst / ActionPress Wencke Myhre, Musikerin